Derrière le geste le moins orthodoxe d’un pape très orthodoxe

“Nous pouvons révéler le visage de l’église et comment ce visage est parfois défiguré”, a-t-il déclaré. “Je pense en particulier aux péchés contre l’unité de l’église, aux divisions dans le corps de l’église.” Il a appelé l’Église catholique à surmonter “l’individualisme” et la “rivalité”, affirmant qu’ils n’étaient réservés qu’à ceux “qui se sont éloignés de la foi”.

Le porte-parole du Vatican de l’époque, Federico Lombardi, a déclaré en 2013 que le pape avait pris sa décision de démissionner “conscient des grands problèmes auxquels l’Église est confrontée aujourd’hui”, ajoutant que la décision montrait “un grand courage et une grande détermination”. Il a toutefois insisté sur le fait que la décision du pape était personnelle et qu’il n’avait pas démissionné en raison de « difficultés dans la papauté ».

Et par-dessus tout : les révélations continues d’abus sexuels endémiques par des prêtres catholiques et les efforts déployés depuis des décennies par la hiérarchie de l’église pour les dissimuler.

Pape Benoît IX, en 1045 : À 33 ans et environ 10 ans après le début de son mandat tumultueux, le pape né à Rome a démissionné pour pouvoir se marier – et pour collecter de l’argent auprès de son parrain, également romain, qui a payé Benoît IX pour qu’il marche vers le bas afin qu’il puisse le remplacer, selon l’histoire définitive et très citée de l’historien britannique Reginald L. Poole du 11ème siècle.

Pape Grégoire VI, en 1046 : Le même homme qui avait soudoyé et remplacé son filleul a fini par quitter le bureau lui-même un an plus tard, selon le récit de Poole. Les ennuis ont commencé lorsque Benoît IX n’a ​​pas réussi à obtenir la mariée pour laquelle il avait démissionné, ce qui l’a amené à changer d’avis et à retourner au Vatican. Les deux papes sont restés dans la ville, prétendant tous deux diriger l’Église catholique, pendant plusieurs mois. Cet automne nordique, le clergé de plus en plus découragé a appelé l’empereur allemand Henri III, du Saint Empire romain germanique, à envahir Rome et à les supprimer tous les deux. Quand Henri III est arrivé, il a traité Grégoire VI comme le pape légitime, mais l’a exhorté à se présenter devant un conseil d’autres chefs d’église. Les évêques ont exhorté Grégoire VI à démissionner pour avoir soudoyé son entrée en fonction. Bien que le nouveau pape ait soutenu qu’il n’avait rien fait de mal en achetant la papauté, il a quand même démissionné.

Sur cette photo du 22 juin 2020, le pape émérite Benoît XVI arrive pour son départ à l’aéroport de Munich à Freising, en Allemagne. Le crédit:PA

Pape Célestin V, en 1294 : Après seulement cinq mois de mandat, le sombre pape sicilien décréta formellement que les papes avaient désormais le droit de démissionner, ce qu’il utilisa immédiatement, selon un rapport du Gardien. Il écrit, se référant à lui-même à la troisième personne, qu’il a démissionné par « désir d’humilité, d’une vie plus pure ». Devenu ermite, il est deux ans plus tard tiré de la solitude par son successeur qui l’enferme dans un château italien. Célestine est décédée 10 mois plus tard.

Pape Grégoire XII, en 1415 : La dernière démission a eu lieu lorsque Grégoire a démissionné pour mettre fin au schisme occidental dans l’Église catholique, dans lequel des papes et des antipapes rivaux, chacun reconnu par un ensemble différent de gouvernements séculiers en Europe, ont revendiqué la souveraineté sur l’église.

Pourquoi les retraites papales sont-elles si inhabituelles ?