Derrière le coup de sifflet : Chris Foy explique les dernières décisions de l’EFL, notamment Millwall, Plymouth et Stevenage | Actualités footballistiques

Dans Behind the Whistle, l’ancien arbitre de Premier League Chris Foy passe en revue une sélection de décisions de match clés des dernières actions du Sky Bet Championship, de la League One et de la League Two.

Behind the Whistle vise à donner aux supporters des clubs de l’EFL un aperçu des considérations décisionnelles mais également des éclaircissements sur certains appels pour comprendre comment les lois du jeu sont interprétées.

Dans le cadre d’un reportage régulier sur Sky Sports après la conclusion d’une journée de match, Foy sera là pour vous expliquer certaines questions d’arbitrage dans l’EFL…

West Brom 0-0 Millwall

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kyle Bartley de West Brom aurait manipulé le ballon depuis le coin de Millwall



Incident: Pénalité potentielle (Millwall)

Décision: Penalty accordé (Millwall)

Foy dit : Prendre une décision dans une surface de réparation bondée où le corner est donné lors d’un défi aérien peut être difficile, c’est donc un très bon endroit pour l’arbitre en temps réel.

Les deux joueurs sautent assez pour récupérer le ballon, mais au dernier moment, le bras gauche du défenseur de West Brom est clairement déplacé et levé au-dessus de la hauteur de la tête et entre clairement en contact avec le ballon. Un jugement positif et correct pour accorder le penalty.

Plymouth Argyle 6-2 Norwich City

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ryan Hardie semblait interférer avec le jeu alors qu’il était en position de hors-jeu avant que Morgan Whittaker n’ouvre le score pour Plymouth Argyle contre Norwich City.



Incident: But marqué – hors-jeu potentiel (Plymouth Argyle)

Décision: But accordé (Plymouth Argyle)

Foy dit : Cette décision concerne le n°9 d’Argyle et le jugement des officiels concernant son impact potentiel sur le défenseur n°6 de Norwich City.

Il ne fait aucun doute que lorsque le ballon est initialement dirigé vers l’avant, l’Argyle No 9 revient d’une position de hors-jeu. Je pense que son action évidente a un impact sur la capacité du n°6 de Norwich City à jouer ou à contester le ballon, il devrait donc être pénalisé pour un hors-jeu. Par conséquent, je pense que la bonne décision aurait été de refuser le but pour hors-jeu.

Cheltenham Town 0-3 Stevenage

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Elliott List a marqué pour Stevenage contre Cheltenham lors de leur match de League One, mais le but aurait-il dû être maintenu ?



Incident: But marqué – hors-jeu potentiel (Stevenage)

Décision: But accordé (Stevenage)

Foy dit : Il s’agit d’une décision très serrée, la décision étant rendue encore plus difficile pour l’arbitre assistant compte tenu du nombre de touches des différents joueurs à l’intérieur de la surface.

Nous pouvons utiliser les marques de la zone de six mètres comme guide ici, et il semble que l’avant-dernier adversaire (Cheltenham Town n°5) soit à mi-tour et donc légèrement plus profond qu’il ne le serait de face. Sans l’utilisation de la technologie, il est difficile de juger avec 100 pour cent de certitude, mais cela semble être une très bonne décision de l’assistant d’accorder le but.

Doncaster Rovers 2-1 Gillingham

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Close a marqué sur un coup franc indirect, mais Gillingham méritait-il d’être pénalisé pour une passe en retrait ?



Incident: But marqué – attribution d’un coup franc indirect (Doncaster Rovers)

Décision: But accordé (Doncaster Rovers)

Foy dit : L’arbitre a une très bonne vue pour voir le défenseur de Gillingham faire une action claire pour jouer le ballon avec son pied vers son propre gardien de but, donc lorsque le gardien de but touche le ballon avec ses mains, il est pénalisé pour ce que l’on pourrait appeler une « passe en retrait ». ‘.

La bonne décision était d’accorder un coup franc indirect, sur lequel Doncaster Rovers a finalement marqué. Ce n’est pas quelque chose que l’on voit trop souvent de nos jours, donc l’arbitre a dû être activé pour prendre cette décision correcte.

Harrogate Town 3-2 Salford City

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harrogate Town a pris l’avantage face à Salford City suite à cette faute dans la surface de réparation en première mi-temps



Incident: Pénalité potentielle (Harrogate Town)

Décision: Penalty accordé (Harrogate Town)

Foy dit : Je pense qu’avec cette décision particulière, il y a un contact établi dans le défi, mais je ne suis pas sûr qu’il atteigne le seuil élevé pour accorder un penalty.

D’après les images que j’ai vues, je voudrais probablement être plus certain que le contact du défenseur a des conséquences et qu’une faute a été commise. Cela entre dans la catégorie des « décisions subjectives » que l’arbitre est bien placé pour juger.