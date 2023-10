Derrière le coup de sifflet : Chris Foy explique les dernières décisions de l’EFL, notamment Leeds, Birmingham et Portsmouth | Actualités footballistiques

Dans Behind the Whistle, l’ancien arbitre de Premier League Chris Foy passe en revue une sélection de décisions de match clés des dernières actions du Sky Bet Championship, de la League One et de la League Two.

Behind the Whistle vise à donner aux supporters des clubs de l’EFL un aperçu des considérations décisionnelles mais également des éclaircissements sur certains appels pour comprendre comment les lois du jeu sont interprétées.

Dans le cadre d’un reportage régulier sur Sky Sports après la conclusion d’une journée de match, Foy sera là pour vous expliquer certaines questions d’arbitrage dans l’EFL.

Leeds United 2-1 Bristol City

Leeds avait un but correctement exclu pour hors-jeu lors de sa victoire contre Bristol City



Incident: But marqué, hors-jeu potentiel (Leeds United)

Décision: But refusé

Foy dit : Prendre une décision dans une surface de réparation bondée est toujours un défi pour les officiels. Lorsque le ballon est lancé de volée vers le but par Sam Byram (25 ans), le futur buteur Georginio (24 ans) se trouve juste au-delà de l’avant-dernier adversaire, donc en position de hors-jeu. Bien qu’il ne touche pas le tir initial de Byram, il tente clairement de jouer le ballon et affecte clairement la capacité du gardien de Bristol City à jouer le ballon, qui retarde son arrêt et renverse l’effort de Byram, avant que Georginio ne tape le ballon libre dans le ballon. le net.

Il y a deux infractions de hors-jeu ici, la première est l’action initiale de Georginio qui a clairement un impact sur la tentative du gardien de Bristol City d’effectuer l’arrêt, et la seconde est qu’à la suite d’un arrêt, il obtient un avantage pour le tap-in qui en résulte en étant initialement en hors-jeu. position. C’est une bonne décision de la part des fonctionnaires.

Birmingham City 3-1 West Bromwich Albion

Birmingham a reçu un penalty après que son joueur ait glissé lors de sa victoire contre West Brom.



Incident: Pénalité accordée (Ville de Birmingham)

Décision: Pénalité accordée

Foy dit : BIR11 et WBA4 se disputent le ballon, et une pénalité a été infligée pour le défi par WBA4. Il s’agit d’une situation inhabituelle, où BIR11 semble glisser et WBA4 entre en contact grâce à son élan et à mon avis, une pénalité est une mauvaise décision. L’arbitre a mal interprété la situation et aurait gagné à créer un meilleur angle de vision. Il s’agit plutôt d’un cas où deux joueurs perdent pied et se rapprochent, et la meilleure option est de permettre au jeu de continuer.

Portsmouth 2-0 Port Vale

Portsmouth a un but accordé après un éventuel hors-jeu lors de la préparation lors de sa victoire contre Port Vale



Incident: Hors-jeu possible (Portsmouth)

Décision: But accordé

Foy dit : La décision que l’arbitre assistant doit prendre est de savoir si le numéro 9 de Portsmouth est plus proche de la ligne de but que l’avant-dernier adversaire lorsque le ballon a été joué pour la dernière fois par un coéquipier. Il y a une bonne concentration pour reconnaître que le gardien de Port Vale, qui a quitté sa ligne pour tenter de récupérer le centre initial, est le deuxième défenseur le plus en arrière.

Lorsque le ballon revient au but, le joueur attaquant est dans l’alignement du gardien de but et est donc en jeu et la bonne décision est prise.

Colchester 1-3 Morecambe

James Connolly de Morecambe tamponne le joueur de Colchester qui est repéré par l’arbitre assistant et il est expulsé



Incident: carte rouge (Morecambé)

Décision: carte rouge

Foy dit : Il s’agit d’un excellent exemple d’une équipe de fonctionnaires travaillant ensemble. Après l’enchevêtrement initial entre James Connolly de Morecambe et Samson Tovide de Colchester, un coup franc est accordé à Colchester et le jeu reprend rapidement. À ce stade, l’attention de l’arbitre se tourne vers la phase de développement du jeu. Toutefois, les deux joueurs impliqués dans l’incident sont toujours sur le terrain. Connolly frappe clairement Tovide alors qu’il se lève, ce qui est repéré par l’arbitre assistant qui porte immédiatement cela à l’attention de l’arbitre, et un carton rouge est montré pour conduite violente.

Mansfield 0-0 AFC Wimbledon

Mansfield n’a pas marqué de but après qu’un penalty manqué ait rebondi sur la ligne de but lors de son match nul contre Wimbledon.



Incident: Décision d’objectif (Mansfield)

Décision: But non accordé

Foy dit : C’est une bonne décision de la part des autorités. Le penalty est frappé au rythme, que le gardien pousse sur la barre transversale. Le ballon rebondit vers le bas, puis remonte et touche à nouveau la barre avant d’être récupéré par le gardien. Il y a beaucoup de choses à traiter en une fraction de seconde, mais le ballon ne franchit pas la ligne et les arbitres du match ont à juste titre autorisé la poursuite du jeu.