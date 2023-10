Une émission spéciale en milieu de semaine dans Behind the Whistle, où l’ancien arbitre de Premier League Chris Foy passe en revue une sélection de décisions de match clés des dernières actions du Sky Bet Championship, de la League One et de la League Two.

Behind the Whistle vise à donner aux supporters des clubs de l’EFL un aperçu des considérations décisionnelles mais également des éclaircissements sur certains appels pour comprendre comment les lois du jeu sont interprétées.

Dans le cadre d’un reportage régulier sur Sky Sports après la conclusion d’une journée de match, Foy sera là pour vous expliquer certaines questions d’arbitrage dans l’EFL…

Championnat Sky Bet

Bristol City 0-1 Ipswich Town

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après un jeu rapide, l’arbitre rend une bonne décision, décidant que la faute initiale a eu lieu à l’extérieur de la surface et accordant un coup franc sur penalty.



Incident: Pénalité potentielle (Bristol City)

Décision: Coup franc accordé – pas de penalty (Bristol City)

Foy dit : Compte tenu de la vitesse de jeu et du contact qui en résulte laissant le joueur attaquant au sol à l’intérieur de la surface de réparation, il s’agit d’un très bon jugement de l’arbitre en temps réel.

Le contact qui fait tomber l’attaquant a lieu juste à l’extérieur de la surface de réparation, c’était donc la bonne décision de donner un coup franc et non un penalty.

Leicester City 1-0 Sunderland

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sunderland peut se sentir privé d’une décision de pénalité, après que son joueur ait été renversé dans la surface et n’ait apparemment eu aucun contact avec le ballon.



Incident: Pénalité potentielle (Sunderland)

Décision: Aucun penalty accordé (Sunderland)

Foy dit : Il est clair qu’en temps réel, les officiels ont estimé qu’il y avait un contact avec le ballon du défenseur de Leicester City lorsqu’ils ont accordé un corner à Sunderland lors de cet incident particulier.

Cependant, avec l’avantage de pouvoir regarder sous d’autres angles et à des vitesses de relecture, il n’y a aucun contact avec le ballon et le défi de glissement entre en contact avec l’attaquant de Sunderland et le fait trébucher. Je pense qu’avec ce contact et ces conséquences, le meilleur résultat est qu’un penalty soit accordé.

Blackpool 3-2 Cheltenham Town

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le but de Blackpool a été annulé suite à un défi sur le gardien de but. Pensez-vous que c’était la bonne décision ?



Incident: But marqué – faute potentielle (Blackpool)

Décision: But refusé (Blackpool)

Foy dit : C’est une bonne décision de la part des officiels, qui prennent une décision positive sur le terrain pour pénaliser l’attaquant de Blackpool.

Après que le gardien de but ait récupéré le ballon proprement sur le centre entrant, l’attaquant de Blackpool le défie, n’établissant aucun contact avec le ballon et un contact clair sautant dans le gardien de but. Un bon appel.

Comté de Derby 2-0 Ville d’Exeter

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Derby a vu un but déclaré hors-jeu lors de son match contre Exeter, mais aurait-il dû être retenu après une inspection plus approfondie ?



Incident: But marqué – hors-jeu potentiel (Derby County)

Décision: But refusé – hors-jeu (Derby County)

Foy dit : Nous bénéficions des angles de la caméra tactique pour juger de cet éventuel incident de hors-jeu. L’attaquant qui marque le but semble être dans l’alignement de la surface de réparation.

Lorsque le ballon revient à travers le but, au moment où le hors-jeu est jugé, l’avant-dernier défenseur se trouve à l’intérieur de la surface de réparation, mettant ainsi l’attaquant de Derby County en jeu. Cela aurait dû aboutir à l’attribution d’un but.

Sky Bet Ligue Deux

MK Dons 4-1 Bradford City

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bradford a eu la chance d’avoir échappé à une expulsion, lorsqu’une deuxième infraction réservable a été jugée redondante par les officiels suite à un avantage joué.



Incident: Potentiel deuxième avertissement (Bradford City)

Décision: Aucune mise en garde donnée (Bradford City)

Foy dit : Je pense que le défenseur de Bradford City peut s’estimer chanceux d’avoir évité un deuxième avertissement à cette occasion.

Le défenseur s’est engagé à relever le défi et n’a effectué aucun contact avec le ballon. Si le plaquage a été jugé imprudent par les arbitres, un avertissement aurait alors été accordé à l’arrêt du jeu.

Cependant, les officiels ont considéré que le défi n’était pas imprudent et, avec l’avantage appliqué, il n’a pas clairement stoppé une attaque prometteuse, de sorte qu’aucun carton jaune, qui aurait été un deuxième carton jaune, n’a été donné.

Comté de Notts 3-0 Comté de Newport

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Malgré le handball accidentel, le but du comté de Newport a été à juste titre annulé car le but a été marqué juste après l’incident.



Incident: But marqué – handball potentiel (comté de Newport)

Décision: But refusé – handball (comté de Newport)

Foy dit : Il semble que, alors qu’il sortait initialement de la cuisse du joueur attaquant, le ballon avait ensuite rebondi et touché la main de l’attaquant, une main accidentelle.

Étant donné qu’après une main accidentelle, le même joueur attaquant marque immédiatement un but, c’était la bonne décision de refuser le but aux arbitres.