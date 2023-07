Derrière le cas d’un homme forcé de lécher les pieds d’un adolescent, un angle de vengeance

Un homme a été forcé de lécher les pieds d’un adolescent à l’intérieur d’une voiture en mouvement à Gwalior, dans le Madhya Pradesh. Une vidéo de l’incident a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, Mohsin alias Mantri Khan a été vu voyageant dans une voiture avec trois hommes et un mineur, qui l’ont giflé à plusieurs reprises. Puis des hommes l’ont alors forcé à lécher les pieds de l’adolescent de 17 ans qui se trouvait dans la voiture.

La police a déclaré que l’incident semble être une attaque de vengeance contre Mohsin par le groupe.

Mohsin et son ami Lala Pandit et Vansh Pathak ont ​​battu Chetan Sharma le 21 juin à Dabra. Une plainte à la police a été déposée contre Mohsin et ses amis le lendemain.

Le 23 juin, Mohsin a été kidnappé dans ce qui est maintenant considéré comme une action de représailles par l’adolescent et ses amis pour venger l’attaque du 21 mai.

Moshin a déclaré aux journalistes samedi que les quatre accusés avaient d’abord attrapé son ami Karan à Gwalior le 23 juin, puis avaient forcé Karan à l’appeler.

« Ils m’ont kidnappé, mon ami et moi, et nous ont violemment battus tous les deux à l’intérieur du véhicule, qui contenait également des armes à feu illégales. J’ai été obligé de lécher les pieds du principal accusé », a déclaré Mohsin aux journalistes.

Quelques kilomètres plus tard, Mohsin et son ami Karan ont réussi à s’échapper de la voiture.

Mohsin est également accusé dans deux affaires, dont l’attaque du 21 mai contre l’adolescent et son ami. L’autre affaire est liée à une affaire d’accise, où son nom apparaît comme Mantri Khan dans la ville de Dabra.

« Le 21 mai, la victime a eu une bagarre avec l’accusé et un dossier a été déposé. Cette vidéo est devenue virale vendredi soir, après quoi la police est passée à l’action, arrêtant deux d’entre eux, dont l’adolescent principal accusé et son assistant Sudip, « , a déclaré l’officier de police de Gwalior, Rajesh Singh Chandel.

« Les deux autres accusés, Amit Gurjar et Tejindar Gurjar, qui font déjà face à des cas d’agression et de pillage, sont en fuite. Des efforts sont en cours pour les attraper », a-t-il déclaré.