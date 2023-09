Derrière l’annulation d’un programme américain de chasse aux virus de 125 millions de dollars

Il y a un an, j’ai écrit sur la question de DEEP VZN, un programme de l’USAID de 125 millions de dollars destiné à traquer les virus susceptibles de provoquer la prochaine pandémie. Depuis longtemps, les États-Unis financent des travaux comme celui-ci, et les arguments en faveur de ce projet sont assez simples : pourquoi ne détectons-nous pas la prochaine pandémie avant qu’elle ne nous surprenne ? Mais depuis toujours, les virologues soulignent que les arguments en faveur de ce type de travail sont en réalité ténus : il existe des millions de virus, et il est difficile de deviner lesquels constitueront réellement une menace pour nous. Les dirigeants du secteur se sont plaints dans un commentaire publié en 2018 dans Nature cette découverte virale avait « peu de valeur pratique ».

Mais les calculs sont en réalité pires que cela. Avec la prise de conscience croissante des problèmes de biosûreté et de biosécurité au lendemain de la pandémie de Covid-19, on a craint que les travaux de découverte de virus puissent en réalité créer de graves risques. Maintenant, selon les informations du Journal médical britannique (BMJ), ces inquiétudes ont incité le gouvernement américain à réévaluer – et finalement à annuler – DEEP VZN.

Cette décision est un bon signe sur la façon dont l’administration Biden et le Congrès abordent la préparation à la pandémie. La virologie a fait un bien immense dans notre monde et continuera de le faire, mais la pratique spécifique consistant à rechercher activement de nouveaux virus potentiellement dangereux n’était pas une bonne idée. « Je suis heureuse que nous réévaluions certains de ces programmes du point de vue de la biosécurité », m’a dit Syra Madad, épidémiologiste à l’Université de Boston. « Ces types de programmes comportent des risques et des défis assez importants. »

Comme l’a déclaré l’expert en biosécurité Andrew Weber au Bulletin of the Atomic Scientists : « Les risques graves sont difficilement justifiés par les maigres avantages potentiels. »

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner avec le travail de découverte virale ?

Le premier de ces risques est celui des accidents : en parcourant des coins reculés du monde à la recherche de virus, ou en ramenant ces virus au laboratoire pour les étudier, les scientifiques pourraient être accidentellement exposés – et ensuite, sans le savoir, en exposer d’autres.

Ce n’est pas une hypothèse : au contraire, dans le cadre de la recherche sur la découverte de virus dans des régions éloignées, les expositions à haut risque sont devenues pratiquement un phénomène courant. Des chercheurs thaïlandais effectuant un travail de chasse aux virus soutenu par les États-Unis ont été mordus à plusieurs reprises par des chauves-souris, a rapporté un article du Washington Post plus tôt cette année. En fin de compte, ils ont conclu que le travail qu’ils effectuaient présentait un trop grand risque pour le public pour qu’il soit poursuivi.

« Poursuivre cette mission est très dangereux », a déclaré au Washington Post le chercheur Thiravat Hemachudha, qui a supervisé les expéditions. « Tout le monde devrait réaliser que cela est difficile à contrôler et que les conséquences sont très importantes à l’échelle mondiale. » Finalement, il a déclaré à ses bailleurs de fonds américains qu’il avait terminé : le travail n’avait apporté aucun bénéfice à la Thaïlande et faisait courir d’énormes risques à ses chercheurs.

La décision de l’équipe thaïlandaise s’inscrivait dans le cadre d’une refonte plus large d’un tel travail à la suite du Covid-19, qui a rappelé de manière frappante la rapidité avec laquelle une pandémie peut passer d’une simple exposition à une catastrophe mondiale qui fait des millions de morts. « Laissez les chauves-souris tranquilles », a soutenu le professeur Steven Salzberg de Johns Hopkins en 2021, ajouter: « Pourquoi accordons-nous des subventions aux scientifiques pour qu’ils pénètrent dans les grottes de chauves-souris, collectent des chauves-souris infectées par des virus mortels et les ramènent au milieu des villes ? »

Bien entendu, grâce à une planification et une coordination globales, nous pouvons réduire les risques de propagation des virus que nous étudions. Mais le deuxième risque majeur du travail de découverte virale ne peut pas être atténué de la même manière, car il devient un problème non pas si le travail tourne mal, mais s’il se déroule exactement comme prévu.

Supposons que vous puissiez, grâce à la recherche sur la découverte de virus, découvrir un virus aussi contagieux et aussi mortel que la grippe de 1918 – et contre lequel, contrairement à la grippe de 1918 actuelle, les humains n’ont aucune immunité préexistante. « Ce qui est clairement inquiétant, c’est que si vous publiez des informations sur un agent pathogène potentiellement pandémique, nous savons que nous avons des acteurs néfastes qui pourraient être prêts à les utiliser pour nuire aux humains, aux animaux et à l’environnement », m’a dit Madad.

Connaître un nouvel agent pathogène mortel pourrait nous aider à développer des vaccins contre lui, ce qui serait formidable. Cela pourrait également fournir un modèle à tout groupe souhaitant savoir comment provoquer une mort massive – ce qui n’est pas si formidable.

Cette possibilité peut paraître spéculative. Malheureusement, il est terriblement ancré. « L’histoire a montré qu’il existe des groupes qui essaieront de faire cela », m’a dit Madad. En 1995, la secte apocalyptique japonaise Aum Shinrikyo a mené une attaque meurtrière au gaz sarin dans le métro de Tokyo et une série d’autres attaques à l’aide d’armes chimiques et d’armes biologiques, dont l’anthrax.

L’homme qui a produit le gaz sarin pour les attaques terroristes était un virologue formé à l’Université de Kyoto, mais heureusement, il n’a pas pu accéder à des armes biologiques vraiment mortelles – parce que nous n’en connaissons pas. Encore.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas une bonne idée des virus particuliers qui sont extrêmement susceptibles de provoquer une pandémie s’ils sont introduits chez l’homme, et pour cette raison, il est difficile pour les terroristes, les nihilistes – il est difficile pour ces personnes de provoquer actuellement des pandémies par manque de de savoir quels virus feraient le travail », m’a dit Kevin Esvelt, biologiste au MIT. « Dans la mesure où nous trouvons un groupe de candidats naturels et les caractérisons en laboratoire, nous faisons le travail de ces personnes à leur place. »

C’est une bonne chose que les terroristes ne connaissent pas de bons virus qu’ils pourraient déclencher et causer des pertes massives. La découverte de tels virus pourrait aider le monde à se défendre contre eux – mais cela pourrait aussi être la raison pour laquelle le monde finira par devoir se défendre contre eux.

Colères flamboyants dans le monde de la virologie

De nombreux virologues soulignent depuis longtemps que les travaux de découverte de virus ne sont pas très utiles, mais d’autres dans le domaine restent frustrés par l’annulation du DEEP VZN, estimant que l’ensemble du domaine est injustement condamné comme dangereux.

« Beaucoup de virologues ont définitivement le sentiment d’avoir été attaqués, tout le domaine a été diabolisé – même les virologues qui n’ont rien fait de dangereux du tout », m’a dit Esvelt. Il a ajouté avec insistance : « Il ne s’agit pas de dumping sur la virologie – 99,9 pour cent de la recherche virologique sauve des vies. Il se trouve que cette tentative particulière d’identification crédible des virus pandémiques est extrêmement négative.

Il est important que l’appel à l’annulation du DEEP VZN soit la première étape d’un effort visant à se concentrer sur un meilleur travail de prévention de la pandémie, au lieu d’un mouvement visant à abandonner et à rester à la maison. Il y a beaucoup de travail virologique incroyablement important à faire. Il peut être difficile de sortir et de trouver des virus dans des grottes isolées qui ne se sont jamais transmis aux humains, mais il est crucial d’étudier et de se préparer aux virus qui se transmettent déjà aux humains aux interfaces homme-faune.

Et je dirais qu’il est également important que nous félicitions et félicitions des scientifiques comme Thiravat Hemachudha, dont l’équipe a passé une décennie à braver les morsures de chauves-souris pour la science et a ensuite décidé d’arrêter. Il serait extrêmement difficile, après une carrière de recherche éreintante, de changer d’avis et de dire : « Les avantages ici ne dépassent pas les risques ». C’est pourtant ce qu’a fait Hemachudha.

Le véritable esprit de la science est la volonté de changer d’avis, de repenser vos hypothèses les plus fondamentales et d’accepter que vous êtes sur la mauvaise voie. Au lieu de condamner et de colère, nous pouvons revenir sur la chasse aux virus avec la détermination de tirer les leçons de ce qui s’est bien passé et de ce qui était inutilement risqué, et d’élaborer un programme mieux conçu pour prévenir la prochaine pandémie.