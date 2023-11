Derrière la stratégie sanglante du Hamas visant à créer un état de guerre « permanent »

DOHA, Qatar — Des milliers de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, et des familles entières ont été anéanties. Les frappes aériennes israéliennes ont réduit les quartiers palestiniens à des étendues de décombres, tandis que les médecins soignent les enfants qui crient dans des hôpitaux sombres, sans anesthésie. Dans tout le Moyen-Orient, la peur s’est répandue quant à l’éventualité d’une guerre régionale plus vaste.

Mais selon l’arithmétique sanglante des dirigeants du Hamas, le carnage n’est pas le résultat regrettable d’une grave erreur de calcul. Bien au contraire, disent-ils : c’est le prix nécessaire d’une grande réussite : l’effondrement du statu quo et l’ouverture d’un nouveau chapitre, plus instable, dans leur lutte contre Israël.

Il était nécessaire de « changer toute l’équation et de ne pas se contenter d’un affrontement », a déclaré Khalil al-Hayya, membre de la plus haute instance dirigeante du Hamas, au New York Times à Doha. « Nous avons réussi à remettre la question palestinienne sur la table, et désormais personne dans la région ne connaît le calme. »

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

Depuis l’attaque choquante du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle Israël affirme qu’environ 1 400 personnes ont été tuées – pour la plupart des civils – et plus de 240 autres ramenées en captivité à Gaza, les dirigeants du groupe ont salué l’opération, certains espérant qu’elle sera déclencher un conflit prolongé qui met fin à toute prétention de coexistence entre Israël, Gaza et les pays qui les entourent.

« J’espère que l’état de guerre avec Israël deviendra permanent à toutes les frontières et que le monde arabe sera à nos côtés », a déclaré au Times Taher Nounou, conseiller média du Hamas.

Au cours des semaines d’entretiens, les dirigeants du Hamas, ainsi que les responsables arabes, israéliens et occidentaux qui suivent le groupe, ont déclaré que l’attaque avait été planifiée et exécutée par un cercle restreint de commandants à Gaza qui n’ont pas partagé les détails avec leurs propres représentants politiques à l’étranger ou avec leurs alliés régionaux comme le Hezbollah, laissant les gens en dehors de l’enclave surpris par la férocité, l’ampleur et la portée de l’assaut.

L’attaque s’est finalement révélée plus large et plus meurtrière que ce que ses planificateurs avaient prévu, ont-ils expliqué, en grande partie parce que les assaillants ont réussi à percer facilement les défenses tant vantées d’Israël, leur permettant d’envahir les bases militaires et les zones résidentielles avec peu de résistance. Alors que le Hamas envahissait une partie du sud d’Israël, il a tué et capturé plus de soldats et de civils que prévu, ont indiqué des responsables.

L’assaut a été si dévastateur qu’il a servi l’un des principaux objectifs des conspirateurs : il a mis fin à une tension de longue date au sein du Hamas concernant l’identité et le but du groupe. Était-il principalement un organe directeur – chargé de gérer la vie quotidienne dans la bande de Gaza sous blocus – ou était-il encore fondamentalement une force armée, résolument engagée à détruire Israël et à le remplacer par un État palestinien islamiste ?

Avec cette attaque, les dirigeants du groupe à Gaza – dont Yehia Sinwar, qui avait passé plus de 20 ans dans les prisons israéliennes, et Mohammed Deif, un commandant militaire obscur qu’Israël avait tenté d’assassiner à plusieurs reprises – ont répondu à cette question. Ils ont redoublé d’efforts pour la confrontation militaire.

Les semaines qui ont suivi ont vu une réponse israélienne furieuse qui a tué plus de 10 000 personnes à Gaza, selon les responsables de la santé. Mais pour le Hamas, l’attaque découlait d’un sentiment croissant que la cause palestinienne était mise de côté et que seule une action drastique pouvait la relancer.

En apparence, les mois précédant l’assaut brutal semblaient relativement calmes à Gaza. Le Hamas n’a pas participé aux récents affrontements entre Israël et d’autres militants, et les dirigeants politiques du groupe se trouvaient à 1 600 kilomètres au Qatar, négociant pour obtenir davantage d’aide et d’emplois pour les habitants de ce territoire pauvre.

Mais la frustration grandissait. Les dirigeants du Hamas à Gaza ont été inondés d’images de colons israéliens attaquant des Palestiniens en Cisjordanie, de Juifs priant ouvertement sur un site contesté habituellement réservé aux musulmans et de policiers israéliens prenant d’assaut la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, pierre de touche des revendications palestiniennes sur la ville sainte. . La perspective d’une normalisation des liens entre Israël et l’Arabie Saoudite, longtemps mécène de la cause palestinienne, semblait plus proche que jamais.

Puis, par un samedi matin calme, le Hamas a attaqué.

Il était clair d’avance qu’Israël réagirait en bombardant Gaza, tuant des civils palestiniens.

« Ce qui pouvait changer l’équation était un grand acte, et il ne faisait aucun doute que la réaction à ce grand acte serait grande », a déclaré al-Hayya.

Mais, a-t-il ajouté, « nous devons dire aux gens que la cause palestinienne ne mourra pas ».

Certains responsables israéliens expriment aujourd’hui de profonds regrets d’avoir si profondément mal évalué Sinwar et ses intentions, l’un des nombreux échecs en matière de sécurité qui ont permis au Hamas de franchir la barrière frontalière et de se déchaîner, en grande partie sans entrave, pendant des heures.

« Je porterai le fardeau de cette erreur pour le reste de ma vie », a déclaré un responsable israélien.

Un nouveau leader à Gaza

Sinwar a pris la tête du Hamas à Gaza en 2017. Homme dur et sans sourire, aux cheveux blancs coupés court et à la barbe bien taillée, il est issu de la première génération du Hamas, un groupe armé fondé lors de la première Intifada ou soulèvement palestinien aux États-Unis. fin des années 1980 et finalement classée comme organisation terroriste par les États-Unis et de nombreux autres pays.

Sinwar a aidé à créer les Brigades Qassam, la branche armée du Hamas, qui sont devenues célèbres pour avoir envoyé des kamikazes dans les villes israéliennes et tiré des roquettes depuis Gaza sur des villes israéliennes. Il a également surveillé le Hamas à la recherche d’espions présumés recrutés par Israël, développant une réputation de telle brutalité à leur égard qu’il a gagné le surnom de « boucher de Khan Younis », de sa ville natale à Gaza.

En 1988, il a été arrêté puis poursuivi pour le meurtre de quatre Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël, selon les archives judiciaires israéliennes. Il a fini en prison en Israël pendant plus de deux décennies, une expérience qu’il a qualifiée d’éducative.

« Ils voulaient que la prison soit pour nous une tombe. Un moulin pour broyer notre volonté, notre détermination et notre corps », a-t-il déclaré en 2011. « Mais, grâce à Dieu, avec notre foi en notre cause, nous avons transformé la prison en sanctuaires de culte et en académies d’étude. »

Une grande partie de cette éducation consistait à étudier son ennemi.

Il a appris l’hébreu, ce qui lui a permis de mieux comprendre la société israélienne, et il s’est consacré à la libération des milliers de prisonniers palestiniens en Israël. Israël a condamné nombre d’entre eux pour crimes violents ; Les Palestiniens considèrent largement qu’ils sont détenus injustement.

En 2011, Sinwar a été libéré lors d’un échange de prisonniers que le Hamas a considéré comme une leçon marquante : Israël était prêt à payer un prix élevé pour ses captifs.

Le Hamas a échangé un seul soldat israélien, Gilad Shalit, contre plus de 1 000 Palestiniens, dont Sinwar, un responsable de prison qui avait participé aux négociations. Le libérer était une grande récompense pour le Hamas, et il s’est engagé à libérer davantage de détenus.

« Pour moi, c’est une obligation morale », a-t-il déclaré dans une interview en 2018. “Je ferai de mon mieux pour libérer ceux qui sont encore à l’intérieur.”

Lorsque Sinwar est revenu à Gaza en 2011, le mouvement palestinien était profondément divisé.

Certaines factions ont signé des accords avec Israël, destinés à ouvrir la voie à une solution à deux États. L’Autorité palestinienne, considérée comme un gouvernement palestinien en attente, avait une autorité limitée sur certaines parties de la Cisjordanie et restait officiellement engagée dans la négociation d’une fin au conflit.

Le Hamas, quant à lui, a effectivement cherché à défaire l’histoire, à partir de 1948, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés de leurs foyers dans ce qui allait devenir Israël pendant la guerre entourant la fondation de l’État juif.

Pour le Hamas, ce déplacement, ainsi que l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de Gaza pendant la guerre au Moyen-Orient de 1967, constituaient de graves torts historiques qui devaient être réparés par la force des armes. Le Hamas a qualifié les négociations de paix avec Israël de trahison, les considérant comme une capitulation face au contrôle israélien sur ce que le groupe considère comme des terres palestiniennes occupées.

La fracture politique palestinienne s’est gravée dans la géographie en 2007, lorsque le Hamas a remporté un combat entre factions à Gaza et a pris le contrôle du territoire. Du coup, il ne s’agissait plus seulement de combattre Israël, mais aussi de gouverner Gaza. Israël, en tandem avec l’Égypte, a imposé un blocus sur la bande de Gaza visant à affaiblir le Hamas, plongeant les Palestiniens de Gaza dans un isolement et une pauvreté toujours plus profonds.

Au moment où Sinwar est revenu à Gaza, le Hamas était déjà bien établi en tant que gouvernement de facto et s’était installé dans ce que Tareq Baconi, un expert du Hamas, a appelé un « équilibre violent » avec Israël. Une profonde hostilité a souvent éclaté en échanges meurtriers de roquettes du Hamas et de frappes aériennes israéliennes. Mais la plupart des biens commerciaux et de l’électricité de Gaza provenaient d’Israël, et le Hamas cherchait souvent à assouplir le blocus lors des négociations de cessez-le-feu.

Les dirigeants du Hamas étaient ambivalents quant au nouveau rôle de gouvernement du groupe, certains estimant qu’ils devaient améliorer la vie des Palestiniens à Gaza, et d’autres considérant la gouvernance comme une distraction de leur mission militaire initiale, disent les experts. Le Hamas a ridiculisé l’Autorité palestinienne pour sa coopération avec Israël, notamment le recours à la police palestinienne pour empêcher les attaques contre Israël. Certains dirigeants du Hamas craignaient que leur propre groupe, dans ses négociations sur les questions de la vie quotidienne avec Israël, ne soit, dans une moindre mesure, sur le même chemin.

En 2012, Sinwar est devenu le représentant de la branche armée auprès de la direction politique du Hamas, le liant ainsi plus étroitement aux dirigeants de la branche militaire, dont Deif, le mystérieux chef des Brigades Qassam. Les deux hommes ont été les principaux architectes de l’attaque du 7 octobre, selon des responsables arabes et israéliens.

Lorsque Sinwar est devenu le chef général du Hamas à Gaza en 2017, il a parfois projeté un intérêt pour un accommodement avec Israël. En 2018, il avait accordé une rare interview à un journaliste italien travaillant pour un journal israélien et avait appelé à un cessez-le-feu pour alléger les souffrances à Gaza.

“Je ne dis pas que je ne me battrai plus”, a-t-il déclaré. “Je dis que je…