MOSCOU (AP) – Sous l’effet des manifestations nationales contre le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, les autorités russes agissent rapidement pour en bloquer de nouvelles – en exerçant une pression légale sur ses alliés au lancement d’une campagne pour discréditer les manifestations.

Des rassemblements de masse sans précédent dans toute la Russie le 23 janvier pour exiger la libération de Navalny de prison ont abouti à des milliers d’arrestations et des dizaines d’enquêtes criminelles ont été ouvertes. Des dizaines de ses associés et de ses principaux alliés ont été emprisonnés, certains faisant face à des accusations criminelles passibles de peines de prison.

Le président Vladimir Poutine a comparé les organisateurs des manifestations à des «terroristes», et les législateurs ont accusé Navalny d’être un pantin occidental et d’avoir trahi son pays au profit des adversaires de la Russie.

L’équipe de Navalny admet que la pression est sans précédent, mais déclare qu’elle ne cède pas et appelle à une autre manifestation dimanche.

Un regard sur les troubles et la stratégie du Kremlin:

QU’EST-CE QUI A DONNÉ LES PROTESTATIONS?

Navalny, le critique le plus féroce de Poutine, est rentré en Russie le 17 janvier après cinq mois en Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement avec un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin et que les responsables russes nient.

Navalny, 44 ans, a été arrêté à l’aéroport à son arrivée et emprisonné pendant 30 jours, dans l’attente d’une audience sur l’opportunité de l’envoyer en prison pour des violations présumées de probation d’une condamnation antérieure – qu’il prétend être politiquement motivée. Un tribunal a refusé jeudi de libérer Navalny, rejetant son appel de son arrestation.

Navalny est célèbre pour ses enquêtes vidéo sur la corruption officielle. Après son arrestation, son équipe a publié un rapport sur sa chaîne YouTube sur un complexe balnéaire de 1,3 milliard de dollars prétendument construit pour Poutine, avec un mobilier italien somptueux et même des brosses de toilette coûteuses. Il a obtenu plus de 99 millions de vues. Le Kremlin et même Poutine – qui ne mentionne jamais Navalny par son nom – ont nié qu’il avait été construit pour lui.

L’équipe de Navalny a appelé à des manifestations de masse pour réclamer sa libération le 23 janvier, et des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de plus de 100 villes russes dans la vague de colère la plus grande et la plus répandue envers le Kremlin depuis des années. Des rassemblements ont eu lieu malgré leur absence d’autorisation, ce qui avait auparavant dissuadé une forte participation en raison de la menace d’arrestations.

L’histoire continue

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DES AUTORITÉS?

Quelques jours avant les manifestations, des dizaines d’associés de Navalny ont été arrêtés. Les avertissements selon lesquels son équipe encourageait les mineurs à descendre dans la rue ont commencé à se répandre parmi les parents. L’équipe de Navalny a rejeté les accusations.

Lors des manifestations elles-mêmes, plus de 4 000 personnes ont été arrêtées, selon OVD-Info, un groupe de défense des droits humains qui surveille les arrestations politiques. Il a déclaré que c’était le plus grand nombre de ses neuf ans d’histoire de conservation de documents à l’époque de Poutine. Dans certaines villes, les rassemblements ont été dispersés de manière agressive et les défenseurs des droits humains ont déclaré qu’il y avait eu des cas de violence. Une vingtaine d’enquêtes criminelles ont été ouvertes sur un large éventail d’accusations.

Mercredi, la police de Moscou a mené une série de raids sur des appartements et des bureaux appartenant à des associés de Navalny et à des personnalités de l’opposition, y compris son propre appartement. Les recherches ont été menées dans le cadre d’enquêtes sur des violations présumées de la réglementation sur les coronavirus pendant les manifestations, une accusation pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

Cinq personnes – dont le frère de Navalny Oleg et le principal allié Lyubov Sobol – ont été détenues pendant 48 heures dans cette affaire.

Le comité d’enquête russe a également accusé le stratège de Navalny Leonid Volkov d’avoir encouragé des mineurs à participer à des manifestations non autorisées. Volkov, qui a quitté la Russie il y a des années, risque une peine de prison s’il revient. L’affaire contre lui a été ouverte un jour après avoir écrit un message sur Facebook exhortant les mineurs à ne pas protester.

«Nous n’avons jamais été confrontés à ce genre de pression», a déclaré à l’AP Ivan Zhdanov, chef de la Fondation Navalny pour la lutte contre la corruption.

QU’EN EST-IL DES AUTRES GROUPES D’OPPOSITION?

Pendant des années, l’opposition de la Russie a consisté en des groupes fracturés qui sont souvent en désaccord les uns avec les autres, bien qu’il y ait eu des cas d’unité ces dernières années: en 2019, une campagne pour permettre aux candidats de l’opposition de se présenter au conseil municipal de Moscou a vu une douzaine de politiciens différents se rassembler. et galvaniser les manifestations de masse chaque week-end pendant plusieurs semaines.

Le cas de Navalny a recueilli le soutien unanime de divers politiciens de l’opposition, même ceux qui sont généralement en désaccord avec lui. Ils ont assisté au rassemblement du 23 janvier, ont publié des déclarations demandant sa libération et ont partagé la vidéo sur le «palais de Poutine» sur les réseaux sociaux.

«La pression exercée sur quelqu’un qui est un opposant au gouvernement en place, bien sûr, affecte tout le monde, et nous devons défendre chacun et essayer d’aider d’une manière ou d’une autre», a déclaré la politicienne moscovite Yulia Galyamina, qui s’est imposée lors de la campagne de 2019 et Elle-même a été condamnée à la prison pour violations des manifestations, a déclaré l’Associated Press.

Certains militants ont été pris entre deux feux. La police de Moscou a arrêté un membre du mouvement de la société civile, a perquisitionné son domicile et celui d’un autre membre dans le cadre des enquêtes Navalny. Le domicile du porte-parole de Galyamina a également été perquisitionné.

LE KREMLIN VOIT-IL LES RÉCLAMATIONS COMME UNE MENACE?

Les autorités ont qualifié les manifestations de la semaine dernière de modestes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’un «nombre négligeable» de personnes se sont rendus aux rassemblements, comparé au nombre de personnes qui votent pour Poutine.

Dans le même temps, la télévision contrôlée par l’État, qui ignore généralement les manifestations de l’opposition, a consacré de longs segments aux rassemblements, se concentrant sur les cas de violence des manifestants et mettant l’accent sur la retenue policière.

L’équipe de Navalny a déclaré mercredi sur l’application de messagerie Telegram que les raids de cette semaine sont un signe de la «peur folle» de Poutine des rassemblements de masse.

Les analystes pensent que le gouvernement prend les manifestations très au sérieux. Tatyana Stanovaya, fondatrice de R.Politik, un groupe de réflexion politique, affirme que les dirigeants comprennent dans une certaine mesure qu’il y a eu des raisons à la frustration du public depuis une réforme impopulaire des retraites en 2018, au cours de laquelle l’âge de la retraite a été relevé. Mais le Kremlin pense également que les troubles que Navalny fomente sont soutenus par des adversaires étrangers.

«D’une part, il y a la frustration du public, d’autre part, il y a… l’opposition qui au Kremlin est perçue comme un instrument des agences de renseignement étrangères. Cette combinaison peut contribuer à durcir la ligne des autorités », a déclaré Stanovaya à AP. «Je pense que nous le voyons déjà.»

QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE?

Les analystes et les alliés de Navalny estiment que la répression se poursuivra et s’intensifiera probablement alors que l’impasse entre le politicien et les autorités se poursuit.

« Je travaille avec Navalny depuis 10 ans, et année après année, cette machine de répression contre nous n’a jamais ralenti – elle n’a fait que prendre de la vitesse », a déclaré Sobol aux journalistes un jour avant son arrestation.

Les autres alliés de Navalny ne se découragent pas. « Nous espérons que cela mettra en colère les gens encore plus avant les rassemblements du 31 janvier, et encore plus de gens se présenteront », a déclaré Zhdanov.

Il est d’une importance cruciale pour les autorités de garder la situation sous contrôle avant les élections législatives de septembre, a déclaré le politologue et ancien rédacteur de discours du Kremlin Abbas Gallyamov sur Facebook.

L’élection déterminera qui contrôlera la Douma d’État en 2024, lorsque le mandat actuel de Poutine expirera et qu’il pourra se présenter à nouveau pour six ans de mandat, grâce aux réformes constitutionnelles de l’année dernière.

«Au milieu de la détérioration des conditions de vie et de la demande croissante de changements, une personne est déjà encline à refuser son soutien aux autorités. Pour ajouter l’insulte à la blessure, des manifestants apparaissent, montrant aux mécontents qu’ils ne sont pas seuls », a déclaré Gallyamov. «L’intensification des manifestations de rue pourrait coûter aux autorités une catastrophe électorale. Pour l’éviter, tous les moyens sont bons. »