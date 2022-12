Derrière la magie de la Coupe du monde argentine, une armée de sorcières

Ainsi, pour répartir le fardeau, les chefs de groupe divisent désormais les sorcières en groupes avant chaque match, chacun se concentrant sur la protection d’un certain joueur.

Alors que de nombreuses sorcières ont déclaré travailler pour s’occuper de Messi et de ses coéquipiers, d’autres tentent de jeter des sorts sur les joueurs adverses, en particulier les gardiens de but. Un rituel consiste à geler un bout de papier avec le nom d’un joueur dessus, à dire une malédiction, puis à brûler le papier gelé juste avant le match.

Mais le groupe Brujineta a averti que tenter de maudire la France pourrait se retourner contre lui, notamment à cause de l’attaquant vedette de l’équipe, Kylian Mbappé.

“Nous ne recommandons pas de geler la France, car leurs joueurs sont protégés par des entités sombres et l’énergie peut rebondir !!” le groupe a annoncé mercredi sur Twitter. « On a vu des choses très sombres en équipe de France et notamment à Mbappé. Partagez s’il vous plait!!!”

Les sorcières centrées sur la Coupe du monde représentent une grande variété de disciplines occultes, plus New Age qu’antiques et indigènes. Les pratiques incluent la magie noire, la magie blanche, la Wicca, le Reiki, le Tarot, l’astrologie et les guérisseurs du mauvais œil et d’autres maux.

Certaines femmes ont déclaré être nées avec des capacités spéciales, tandis que d’autres ont déclaré avoir développé leurs compétences grâce à l’étude. Plusieurs ont déclaré avoir commencé à pratiquer la sorcellerie dans le cadre d’un mouvement féministe croissant en Argentine qui a commencé en 2018 avec la lutte pour l’avortement légal.