Derrière la confiance suprême de Sophia Smith : « Dès le premier jour, je suis une gagnante »

Êtes-vous nerveux?

Sophia Smith a réfléchi à la question, posée parce que non seulement elle s’apprête à participer à sa première Coupe du monde à 22 ans, mais aussi parce qu’on s’attend à ce qu’elle joue un rôle clé pour une équipe nationale féminine des États-Unis déterminée à tripler.

« Je ne suis pas vraiment nerveux », a déclaré l’attaquant vedette. Smith a admis être un peu anxieuse, mais uniquement parce qu’elle veut que les jeux commencent. Tout cela fait partie de cette uber-confiance qui est devenue sa marque de fabrique.

« Dès le premier jour, je suis un gagnant », a déclaré Smith. « Je dois gagner. Ça me rend malade de perdre quoi que ce soit. Les jeux de cartes, n’importe quoi. Quand il s’agit de football, je trouve juste un moyen. »

Lorsque l’USWNT ouvrira le jeu contre le Vietnam le 21 juillet (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), Smith commencera aux côtés de son mentor, Alex Morgan, pour les Américains très favorisés dans un tournoi qui devrait être le plus fréquenté et le plus regardé de tous les temps pour le football féminin. Elle a terminé ce poste tôt – l’année dernière, bien avant l’annonce de la liste de la Coupe du monde, l’entraîneur américain Vlatko Andonovski a déclaré qu’il serait « extrêmement difficile » pour un autre joueur de prendre sa place de titulaire. Cette déclaration a tenu bon.

Bien qu’il y ait beaucoup de vétérans (Megan Rapinoe, Morgan) et d’étoiles montantes (Trinity Rodman, Alyssa Thompson) sur cette liste américaine, Smith semble sans doute prête à saisir son moment cet été plus que tout autre joueur. Elle est intrépide avec le ballon, adore affronter les défenseurs en tête-à-tête et dira à tous ceux qui le demandent que son objectif est de devenir un jour la meilleure joueuse du monde.

« Je suis un joueur créatif et amusant et j’aime parfois faire un spectacle », a déclaré Smith à FOX Sports.

Mais même avec toute la pression et les attentes, son assurance et sa conviction donnent confiance à ses coéquipières.

Rapinoe l’appelle une « superstar de bonne foi ». Après avoir remporté un championnat national à Stanford lors de sa deuxième année, Smith est entrée dans l’histoire en tant que première adolescente repêchée dans la Ligue nationale de football féminin lorsqu’elle a été classée n ° 1 au classement général par les Portland Thorns lors du repêchage de 2020. Elle a remporté sa première sélection USWNT plus tard cette année-là et en compte maintenant 29. En 2022, elle a dirigé l’équipe nationale avec 11 buts et a été élue NWSL MVP, a remporté le titre de champion avec les Thorns et a été nommée MVP du match de championnat. Jusqu’à présent cette année civile, elle mène la NWSL avec 10 buts et 59 tirs (38 au but) en 13 matchs.

Dans une interview avec FOX Sports l’année dernière, son ancien entraîneur du club du Real Colorado, Lorne Donaldson – qui est l’entraîneur-chef de l’équipe jamaïcaine – a rappelé une histoire qui, selon lui, la résume vraiment. Smith avait marqué sept buts dans la première moitié d’un match du tournoi U18. L’équipe a eu un autre match le lendemain, alors il a sorti Smith à la mi-temps pour lui donner du repos et des minutes aux autres joueurs.

Smith n’était pas content.

« Il m’a fallu toute la mi-temps pour la convaincre que je n’allais pas la jouer », se souvient Donaldson. « J’ai dit: » Je ne veux pas embarrasser l’autre équipe. Elle m’a regardé droit dans les yeux et a dit : « Eh bien, pourquoi jouent-ils ? Ce n’est pas mon problème. Je suis ici pour jouer. » Elle s’est assise là et a gémi pendant toute la seconde mi-temps.

« Maintenant, chaque fois que je la vois, elle me rappelle cette histoire et me demande pourquoi je l’ai retirée du jeu. Elle ne comprend toujours pas pourquoi. »

En dehors du terrain, la mère de Smith, Mollie, décrit sa fille comme douce et gentille. Et Smith se décrit comme décontractée et une « fille girly ». Elle a un sourire amical désarmant, porte une tresse à bulles de marque pour les jeux et aime lire des livres.

Mais sur le terrain, il y a une impitoyabilité dans son jeu qui, selon Smith, vient du fait qu’elle est la plus jeune de trois filles.

« J’ai toujours dû me débrouiller seule », a-t-elle déclaré.

Smith est né en août 2000 et a été le premier joueur né dans les années 2000 à jouer pour l’USWNT. Alors que la plupart des joueurs de ces dernières années ont été inspirés par la Coupe du monde de 1999, Smith n’était pas encore né. Son souvenir le plus ancien et le plus marquant de l’équipe a été de voir Carli Lloyd réussir un tour du chapeau lors de la finale de 2015.

Cette Coupe du monde portera sur le mélange des générations pour l’USWNT. Rapinoe, 38 ans, est le joueur le plus âgé de l’équipe tandis que Thompson, 18 ans, est le plus jeune. Entre les deux, il y a beaucoup de Gen Z et de millennials. Les joueurs plus âgés donnent du fil à retordre aux jeunes joueurs pour des choses qu’ils ne comprennent pas et vice versa. Smith n’a jamais utilisé de lecteur de CD et roule des yeux lorsque Crystal Dunn, son amie proche et coéquipière de Thorns, teste ses connaissances musicales.

« Une chanson va passer et Crystal va dire : ‘Soph, tu sais qui chante ça ?' », a déclaré Smith. « Et je suis comme, ‘Non.’ Et ce sera Tupac ou quelque chose ou quelqu’un que je suis censé connaître. »

Smith n’a jamais lu ni regardé « Harry Potter » – mais c’est plus parce qu’elle préférait les films de princesse à la place. Lorsqu’un joueur plus âgé lui demande de regarder un film plus ancien qu’il aime, sa première question est : « Mais est-ce granuleux ? » Si c’est le cas, elle ne le regardera pas.

Mais il y a des stéréotypes de la génération Z que les gens se trompent.

« Nous ne faisons pas tous des Tik Toks comme Trinity », a déclaré Smith en souriant. « Je ne fais pas de Tik Toks. Mais je pense que notre génération a l’image d’être très confiante, et je pense que c’est génial. Ce n’est pas comme avoir un ego. C’est plus que nous croyons en nous et n’avons pas peur de le montrer. «

Cela a toujours été vrai pour Smith, qui a cru en elle dès son plus jeune âge.

Quand elle était petite, Smith aimait sauter de l’escalier raide de sa maison. Elle a toujours su que l’un de ses parents ou sœurs l’attraperait, et ils l’ont fait.

Quand elle avait 5 ans, elle a joué dans une équipe de voyage à trois contre trois. Un jour dans la voiture en se rendant à un match, elle a déclaré qu’elle allait marquer 10 buts. Elle a marqué 10 buts.

Lorsque Smith a dit à ses parents qu’elle voulait aller à Stanford, Mollie l’a soutenue mais ne savait pas comment sa fille s’en sortirait. Elle manquait déjà 60 jours d’école par an à cause de voyages pour les camps de l’équipe nationale. Smith aurait besoin d’être organisée et de trouver un moyen de terminer tout son travail à temps. Smith l’a compris et est entré à Stanford.

Elle a toujours été déterminée, qu’il s’agisse de faire la navette une heure et demie dans chaque sens pour jouer pour le meilleur club de la région de Denver, le Real Colorado, pendant quatre ans au lycée, ou d’entraîner des défenseurs avec elle alors qu’elle sprinte vers but. Regardez n’importe quel point culminant de Smith se faufiler sur le terrain, et vous pouvez parier qu’il y a entre un et trois joueurs essayant de l’attraper.

Smith sent les mains la saisir, mais a trop d’instinct de tueur pour laisser quoi que ce soit la distraire de la tâche à accomplir. À quoi pense-t-elle dans ces moments décisifs ?

« Marquer », a déclaré Smith. « Marquer. Je me demande : ‘Comment puis-je atteindre le but de la manière la plus efficace possible pour marquer un but ou donner une passe décisive ?' »

L’un des exemples les plus récents de cela est survenu lors du match d’envoi de l’USWNT contre le Pays de Galles dimanche. Avec le match sans but à la 76e minute, Smith a devancé deux défenseurs dans la surface avant de centrer généreusement une balle parfaite sur un Rodman en séquence, qui a marqué le but.

Andonovski est un fervent partisan de Smith depuis des années – même s’il ne l’a pas incluse dans la liste des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Il n’est pas surpris par sa trajectoire ou la forme dans laquelle elle se trouve maintenant. Smith et Andonovski savent tous deux que la Coupe du monde est un niveau différent de jouer dans la NWSL, mais les attentes pour elle sont élevées. Et l’équipe a besoin d’elle.

Aider les États-Unis à entrer dans l’histoire avec un cinquième (et un troisième titre consécutif) en Coupe du monde et remporter le Golden Boot en tant que meilleur buteur du tournoi ne sont pas des objectifs farfelus pour Smith. Mais elle ne s’avance pas.

Toujours aussi confiante, elle a dit qu’elle se concentrait sur une chose : « Je veux juste gagner. »

