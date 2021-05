Derrière chaque héros ou méchant, il y a un support technique

Mais les vrais héros derrière le héros, pourrait-on dire, sont ces surfeurs au clavier qui tapent avec fureur sur un terminal et fournissent des informations critiques à ceux qu’ils aident sur le terrain. Ce type spécial de support technique relève du trope connu sous le nom de « Le gars dans la chaise, » mais ce ne sont pas toujours des hommes et n’aident pas toujours les gentils. Voici quelques exemples, à la fois vertueux et méchants.

Professeur X

Charles Francis Xavier, ou professeur X comme on l’appelle populairement, est le fondateur des X-Men, les héros mutants de Marvel qui sont souvent redoutés et méfiés de la société. Le professeur X a souvent utilisé un fauteuil roulant et a conduit les X-Men de loin, gardant un œil sur l’équipe sur le terrain grâce à ses capacités télépathiques. Il a fourni à l’équipe de formidables innovations. La Danger Room, l’installation où les héros s’entraînent à l’utilisation de leurs pouvoirs, a commencé avec une technologie relativement faible: un parcours d’obstacles avec des béliers et des lance-flammes. Plus tard, grâce à une infusion de technologie extraterrestre, il a été gonflé d’hologrammes qui simulaient les terrains extrêmes que les X-Men rencontraient souvent. Une autre invention, Cerebro, était comme un test ADN combiné avec l’application Find My iPhone d’Apple: il peut localiser les mutants et l’alerter de l’émergence de nouveaux.