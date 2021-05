Derrick Williams de LA Galaxy victime d’abus racistes après un tacle au carton rouge

Le LA Galaxy a condamné les abus raciaux en ligne contre le défenseur Derrick Williams au milieu des retombées d’un tacle de carton rouge lors du match de l’équipe la semaine dernière contre les Portland Timbers.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Williams a reçu un carton rouge pour une faute grave sur Andy Polo de Portland lors de la première mi-temps de la victoire 3-0 de Timbers contre le Galaxy. Polo a été aidé hors du terrain et manquera la saison en raison d’une opération sur un quad droit déchiré et un ménisque déchiré au genou droit.

Derrick Williams de LA Galaxy a subi des abus raciaux après son tacle contre Andy Polo. Troy Wayrynen-USA AUJOURD’HUI Sports

« Le LA Galaxy est au courant des messages haineux, menaçants et racistes sur les réseaux sociaux envoyés au défenseur Derrick Williams. Ce langage et ce comportement odieux n’ont pas leur place dans notre sport ou dans notre société », a déclaré vendredi le Galaxy.

« Le club travaille avec la Major League Soccer et les autorités compétentes pour identifier tous les agresseurs. Nous prendrons les prochaines mesures appropriées pour protéger Derrick et tous nos joueurs de ces actes de haine. »

L’entraîneur-chef de Galaxy, Greg Vanney, a déclaré jeudi aux journalistes que Williams avait des remords pour avoir blessé Polo.

« Je lui ai parlé après le match et j’ai vérifié avec lui au cours de la semaine tous les jours, essentiellement », a déclaré Vanney. « Nous avons parlé du moment lui-même, de ce qu’il avait en tête et de tout ça, et il a partagé qu’il était évidemment incroyablement plein de remords. Il a tendu la main au joueur sur le moment, il a tendu la main au joueur après. Le perdant en ce moment dans c’est le joueur qui est absent pour le reste de l’année. »

La ligue n’a pas décidé si Williams raterait des matchs supplémentaires pour la faute.