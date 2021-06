Derrick Williams de Galaxy a suspendu cinq matchs pour tacle rouge contre Andy Polo de Timbers

Le défenseur de LA Galaxy, Derrick Williams, a été suspendu cinq matches supplémentaires et a été condamné à une amende d’un montant non divulgué pour sa faute grave sur Andy Polo qui a laissé l’attaquant des Portland Timbers avec une blessure de fin de saison.

Williams a reçu un carton rouge pour le tacle sur Polo dans la première moitié de la victoire 3-0 de Timbers contre le Galaxy le 22 mai. Polo a été aidé hors du terrain et a subi une rupture du muscle quadriceps et une déchirure du ménisque gauche. le genou.

Williams a purgé sa suspension automatique d’un match le 29 mai lors du match du Galaxy contre les tremblements de terre de San Jose. Avec la décision de la Major League Soccer vendredi, il sera désormais suspendu pour un total de six matchs.

Au milieu des retombées du tacle, Williams a subi des abus racistes en ligne, ce qui a incité le Galaxy à condamner les messages menaçants.

« Ce langage et ce comportement odieux n’ont pas leur place dans notre sport ou dans notre société », a déclaré le Galaxy le 28 mai. « Le club travaille avec la Major League Soccer et les autorités compétentes pour identifier tous les agresseurs. Nous prendrons les mesures appropriées. prochaines étapes pour protéger Derrick et tous nos joueurs de ces actes de haine. »