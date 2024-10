Derrick Lewis s’en prend au « salaud » Daniel Cormier dans une interview bizarre de l’UFC Edmonton, Cormier confus répond

Avant son combat contre Jhonata Diniz à l’UFC Edmonton samedi prochain, le favori des fans de l’UFC, Derrick Lewis, s’est adressé à la légende de l’UFC Daniel Cormier dans une étrange interview avec les médias.

Derrick Lewis est un favori des fans de l’UFC pour une raison, et c’est parce que son style de combat puissant est soutenu par sa personnalité hilarante en dehors de l’Octogone.

« The Black Beast » espère remporter des victoires consécutives pour la première fois depuis 2020 avec sa dernière victoire contre Rodrigo Nascimento en mai dernier.

Photo de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Derrick Lewis s’en prend à Daniel Cormier dans une diatribe bizarre

Avec Lewis ayant une personnalité si décontractée, il est difficile de dire quand le joueur de 39 ans est sérieux et ce mercredi, lors de la journée médiatique de l’UFC Edmonton, était l’une de ces situations.

Lewis a commencé à s’en prendre à l’ancien double champion de l’UFC devenu commentateur, Daniel Cormier, le qualifiant de « salaud » et de « merde ». Les deux se sont battus en 2018 lorsque Cormier l’a soumis au deuxième tour pour conserver son titre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un combat spécifique qu’il aimerait encore avant de raccrocher les gants, Lewis a répondu « probablement DC ».

« Probablement DC parce que celui-là ne me convient toujours pas, je ne sais pas mec, est-ce que les gens aiment vraiment DC comme ça ? Allez mec, ce type, je lui ai dit en face à DC, ce type est une merde, c’est un morceau de merde, c’est un salaud, putain de DC », a déclaré Lewis d’un ton relativement sérieux.

« Il sait pourquoi, DC sait pourquoi… C’est une merde », a poursuivi Lewis.

Daniel Cormier répond au discours de Derrick Lewis et fait la lumière sur ses commentaires

Cormier devrait atterrir à Edmonton au cours des prochains jours alors qu’il fera partie de l’équipe de commentateurs pour le retour de la promotion au Canada.

Avec cela, l’ancien champion est sans aucun doute sur le point de rencontrer « The Black Beast » à un moment donné pendant le reste de la semaine de combat et est relativement confus mais pas complètement choqué que Lewis ait des choses négatives à dire à son sujet.

S’adressant à Ariel Helwani sur The Ariel Helwani Show, Cormier a déclaré : « Je ne l’ai pas vu depuis un moment mais j’ai été assez dur avec lui au sujet de sa retraite parce qu’il avait perdu quelques combats et je disais la vérité, et il semblait en colère contre moi mais je ne l’ai pas vu.

«Je vais le voir ce week-end et je vais en quelque sorte lui demander: ‘Yo, tu es en colère contre moi?’ Il y a un petit (problème) sous-jacent, on dirait que ça pourrait être un peu sous-jacent, il pourrait être un peu en colère contre moi, peut-être à cause de la façon dont j’ai parlé de lui.

« On ne peut pas être en colère l’un contre l’autre, on s’est déjà battu, c’est réglé. »

Si Lewis remporte la victoire ce week-end, il pourrait y avoir une interaction gênante entre les deux lorsque Cormier entrera dans l’Octogone pour mener l’interview de l’Octogone.

