Derrick Jaxn divorce de sa femme après avoir été surpris avec une femme mystérieuse

“L’entraîneur des relations” Derrick Jaxn a de nouveau été surpris en train de sortir avec sa femme qui souffre depuis longtemps, Da’Naia Jackson.

Personnalité médiatique Tasha K a posté des images vidéo du coureur de jupons en train de se détendre avec une femme mystérieuse pendant Art Basel à Miami. Après la publication des reçus, Jaxn a annoncé son divorce peu de temps après.

Le natif de Géorgie a publié la longue déclaration sur Instagram,

« Au cours des derniers mois, ma famille et moi avons vécu de nombreux changements. Certains d’entre vous ont spéculé tandis que d’autres ont tendu la main pour offrir leur soutien alors que nous établissions en privé cette nouvelle normalité pour nous-mêmes et nos beaux enfants. Plus tôt cette année, après de nombreuses prières, des conseils et une profonde réflexion, nous avons décidé de nous séparer et avons demandé le divorce. Prendre la décision de déposer un dossier a été l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais j’ai trouvé la paix en sachant que notre mission d’élever des enfants en bonne santé, en commençant par des parents sains et entiers, est toujours en cours d’accomplissement. De tomber amoureux à l’adolescence, de devenir conjoints et maintenant coparents, je suis reconnaissant pour les années que nous avons passées ensemble et je ne les échangerais pour rien au monde. J’ai eu la chance d’avoir une personne aussi incroyable dans ma vie et je serai toujours reconnaissante pour tout ce qu’elle représente pour notre famille.

Cette annonce intervient après ce qui semblait être un dénouement mental pour sa femme Da’Naia. La mère au foyer a partagé une vidéo désormais virale condamnant ceux qui parlaient négativement de son union conjugale.

« Que vos maris et vos femmes deviennent veuves. Laissez vos enfants devenir orphelins de père. Laissez vos graines devenir vagabondes sur la terre », bouillonnait-elle. « Que les paroles de ta bouche et les paroles de tes mains te soient rendues. Laissez-le descendre dans votre gorge et vous étouffer lentement jusqu’à ce que vos jours deviennent rares sur la terre. Elle a poursuivi: «La parole de Dieu dit: touchez, pas mon oint, et ne faites aucun mal à mes profits. Tu as été prévenu.”

La rage de Da’Nai a choqué les adeptes des médias sociaux car c’était un contraste frappant avec le comportement pacifique qu’elle affichait dans ses vidéos avec Jaxn.

La femme mystérieuse qui est apparue aux côtés de l’adultère dans la vidéo a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Il est probable qu’elle a été amenée à croire que Derrick était séparé comme une femme avec qui il avait déjà triché, Candice De Medeiros. Elle a affirmé avoir eu une liaison avec le “gourou des relations” après que Jaxn lui ait assuré qu’il était séparé de Da’Nai. Selon Le courrier quotidien , De Medeiros a déclaré que leur liaison avait duré tout l’été 2020 et que les deux avaient célébré ensemble l’anniversaire de Derrick. Elle a même ajouté qu’ils se blottissaient dans le même lit qu’il partageait avec sa femme.

Comme indiqué précédemment, en mars 2021, Jaxn, qui prône la «guérison et des relations saines», a avoué avoir trompé sa femme en série.

Il a parlé à la troisième personne en s’adressant à ses 1,3 million d’abonnés Instagram,

“La vérité est que Derrick Jaxn était impliqué avec d’autres femmes en dehors du mariage. Tout cela relève de la catégorie de la tricherie, des affaires, de la sortie.

Pour de nombreux fans, il a semblé malhonnête et a décrit la vidéo comme « loufoque ».

Quand Da’Nai a découvert les affaires, elle s’est éloignée en déclarant,

«Je suis d’accord avec les gens qui disent qu’il n’y a aucune justification pour amener d’autres femmes dans notre mariage… quand j’ai découvert cela, je suis parti. Je ne suis pas revenu jusqu’à ce que j’aie vu un changement ou un changement dans sa mentalité.

Elle a déclaré plus tard qu’elle lui avait pardonné et que le couple avait commencé “un nouveau chapitre” avec Dieu au premier plan de leur mariage. Aujourd’hui, un an et demi plus tard, les deux ont décidé de mettre fin à leur mariage.

Derrick et Da’Nai sont mariés depuis 4 ans.

Nous détestons voir des couples se séparer, mais quand une partie ne semble tout simplement pas aller bien, il est temps de les envoyer à gauche, à gauche.