Derrick Dillon éblouit avec un retour de 109 verges, les Showboats sont soudainement sur une lancée

MEMPHIS – Todd Haley n’a pas perdu de temps pour remercier la ville de Memphis d’avoir soutenu son équipe et le football professionnel dans leur ville.

Après avoir débuté la saison 0-3 et 0-2 à domicile, le Showboats ont remporté trois matchs consécutifs, se déplaçant à égalité avec Houston pour le USFL plus longue séquence de victoires actives avec leur première victoire par jeu blanc cette saison.

En fait, les Showboats 22-0 gagner contre le Maulers de Pittsburgh a marqué son premier blanchissage depuis le style sur les Jacksonville Bulls, 31-0, le 15 juin 1985, et n’était que leur deuxième dans l’histoire de la franchise.

Mais la victoire contre les Maulers au Simmons Bank Liberty Stadium était leur première devant des supporters locaux cette saison.

« Comprendre ce que le football professionnel signifie pour Memphis, nous avons remporté nos deux premiers matchs sur la route, mais nous n’avons pas pu le faire ici », a déclaré Haley. « C’était une grande chose. C’était génial d’avoir les fans là-bas. Nous en avons parlé toute la semaine de prendre notre terrain. Et c’est une chose spéciale quand vous avez un terrain à domicile sur lequel vous vous entraînez. Chaque semaine, vous connaissez les fans vont venir nous soutenir. C’était donc une grande chose pour nous d’aller là-bas et de prendre notre terrain. Et nous l’avons repris aujourd’hui, ce qui était super. Ce n’est en aucun cas le championnat, mais c’était une autre grande étape pour nous en tant qu’équipe. »

Faits saillants: Showboats blank Maulers

Non, ce n’est pas un championnat, mais la victoire met carrément les Showboats en lice pour une place en séries éliminatoires dans la division sud. Mais ce n’est pas tant l’attaque de Haley qui a valu la victoire que la défense du coordinateur défensif Carnell Lake et les équipes spéciales de Frank Gansz.

La défense de Memphis a continué à montrer une bonne forme. Les Showboats ont maintenu les Maulers à seulement 127 verges au total et 2 pour 5 au troisième essai. Il a limogé le quart-arrière Troy Williams à deux reprises, a plaqué le porteur du ballon dans le champ arrière à trois reprises, a forcé une interception et a maintenu les Maulers à zéro point.

Et puis il y avait les équipes spéciales.

Il y a près de 10 ans, le demi défensif d’Auburn, Chris Davis, a réalisé l’un des jeux les plus célèbres de l’histoire du football universitaire, renvoyant une tentative de placement manquée de 57 verges pour un TD à la fin du règlement lors d’une victoire 34-28 contre le No. 1 Alabama, un résultat qui a aidé les Tigers à se hisser dans le match pour le titre national.

Samedi, un autre ancien Tiger – l’ancien champion national du LSU Derrick Dillon – a réalisé un exploit similaire. Dillon a montré sa vitesse de sprint de 4,29 sur 40 verges lorsqu’il a renvoyé le coup d’envoi d’ouverture à la ligne de 13 verges des Maulers. Les Showboats ont réussi à gagner trois points grâce à cette première possession.

Puis, après que le quart-arrière Cole Kelley et l’élargi Vince Papale aient couronné un entraînement de 91 verges avec un attrape-course de 37 verges pour une avance de 10-0, Dillon a eu une autre chance de montrer son truc.

Tard dans la mi-temps, l’entraîneur de Pittsburgh, Ray Horton, a choisi de donner au botteur Chris Blewitt l’occasion d’inscrire Pittsburgh au tableau avec une tentative de terrain de 59 verges. Haley a répliqué en replaçant Dillon dans la zone des buts, juste au cas où le coup de pied échouerait, donnant à Gansz le mérite d’avoir vu l’opportunité d’un jeu qui changeait l’élan.

« [Gansz] ne laisse rien au hasard », a déclaré Haley. « C’est quelque chose que nous avons pratiqué hier dans notre petite procédure pas à pas. On le fait chaque semaine en fin de semaine. Si (l’équipe adverse) est dans une situation de long field goal, nous y remettrons, espérons-le, notre gars le plus rapide. Dans ce cas, c’était Derrick. »

Lorsque Blewitt a raté le coup de pied large à droite, il semblait sortir des limites. Mais Dillon a attrapé le ballon alors qu’il naviguait au-dessus de sa tête – levant les talons pour les éloigner de la ligne de fond – et s’est mis à le faire reculer – 109 mètres pour le plus long retour de l’histoire de l’USFL.

Et, oui, Dillon était conscient de ne pas sortir des limites et a fait preuve d’assez d’athlétisme pour prendre un coup, en sortir et ensuite se frayer un chemin vers la zone des buts.

« Quand je l’ai attrapé, j’ai baissé les yeux pour m’assurer de ne pas sortir avant de décoller », a-t-il déclaré. « J’ai encaissé le coup et je me suis échappé. Ensuite, j’ai vu tout le monde bloquer leurs gars, et j’ai dit de le tenir un peu plus longtemps, et je savais que j’allais marquer. »

Dillon a joué au football à Baton Rouge pendant six ans. En tant que Bayou Bengal, il a capté 51 passes pour 634 verges avec quatre touchés dans sa carrière.

Dans ce match, il a totalisé 219 yards au total et un TD.

Sur une attaque LSU chargée avec un corps de réception qui comprenait Ja’Marr Chase, Justin Jefferson et Terrace Marshall, Dillon a eu du mal à entrer dans la rotation de LSU avec cohérence.

Même après avoir réalisé l’un des tirets les plus rapides de 40 verges au NFL Combine 2020, il n’a pas été sélectionné lors du repêchage. Il a passé la majeure partie de la saison 2021 en tant que membre de l’équipe d’entraînement des Giants de New York.

Il a été sélectionné au 15e tour du repêchage de l’USFL 2022 par les Bandits de Tampa Bay , amassant 28 attrapés pour 386 verges sur réception avec quatre TDS, gagnant la chance de rester dans l’équipe avec le déménagement de la franchise à Memphis.

Son retour record pour un score était son premier TD de la saison.

Après un point supplémentaire manqué du botteur Alex Kessman, les Showboats menaient 19-0 au début du troisième quart-temps et ont prolongé cette avance à 22 avant la fin du match en grande partie à cause de leur jeu de course.

Les Showboats se sont précipités pour 97 verges lors de la victoire contre la meilleure défense de pointe de la ligue après avoir couru pour seulement 35 lors de leur victoire contre les Breakers de la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 5.

Avec leurs performances offensives régulières et leur défensive exceptionnelle au cours des trois dernières semaines, les Showboats sont l’une des équipes les plus chaudes de la ligue en ce début de deuxième moitié de saison régulière.

