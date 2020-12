SAN ANTONIO: DeMar DeRozan avait 27 points et les San Antonio Spurs se sont ralliés dans la dernière minute pour battre les Raptors de Toronto 119-114 samedi soir.

Les DeRozans à 3 points à une minute de la fin ont tiré les Spurs à 114-113, et ils ont pris une avance de 115-114 sur le repli fadeaway de LaMarcus Aldridges avec 29,9 secondes à jouer.

Torontos Kyle Lowry a raté un pull-up de 19 pieds avec 22,3 secondes à jouer, et Rudy Gay a effectué deux lancers francs à l’autre bout.

Fred VanVleet a récolté 27 points et Chris Boucher a ajouté 22 points pour les Raptors lors de leur premier match sur la route.

Patty Mills a ajouté 21 points pour San Antonio. Aldridge avait 12 points et Dejounte Murray avait 11 points, 10 passes et 10 rebonds.

San Antonio disputait son premier match à domicile depuis le 10 mars avant que la ligue n’impose une mise à pied de quatre mois en raison de la pandémie.

Les Spurs ont diffusé un message standard décrivant les règles de la ligue pour les fans présents alors même que le centre AT&T était essentiellement vide. Il y avait quelques membres de la famille dispersés dans le bol inférieur, mais leur soutien a été noyé par les acclamations enregistrées.

L’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, s’attend à plus de tirs à 3 points cette saison, et les Spurs ont répondu en obtenant 14 pour 34 après avoir tenté 25 lors de leur match d’ouverture contre les Memphis Grizzlies.

Les Spurs ont eu quatre 3 points au deuxième quart pour égaler leur production dans la période d’ouverture, mais l’accélération de leur rythme leur a permis d’ajouter trois dunks au deuxième.

TIP-INS

Raptors: Lowry a récolté 16 points et 10 rebonds pour son deuxième double-double en deux matchs. Il obtient en moyenne 17 points et 10 passes pour Toronto. … Aron Baynes a fait ses débuts à San Antonio en tant que membre des Raptors. À sa neuvième saison, Baynes a passé ses trois premières saisons en NBA avec les Spurs avant de passer à Detroit, Boston, Phoenix et Toronto.

Spurs: Popovich a déclaré que Derrick White progressait et devrait revenir peu de temps après ne pas avoir joué dans la pré-saison et avoir raté l’ouverture des équipes après une opération à l’orteil gauche. Le gardien de point de départ de l’équipe courait, coupait et tirait à 3 points avant le match sans aucun signe visible d’inconfort. … Le joueur de deuxième année Quinndary Weatherspoon reste absent après avoir subi une opération au genou gauche pendant l’intersaison.

SUIVANT

Raptors: Terminez un road trip de deux matchs contre les 76ers de Philadelphie mardi.

Spurs: Jouez le premier match consécutif samedi à la Nouvelle-Orléans contre les Pélicans.

___

