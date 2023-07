Dérogation accordée pour l’installation de production de cannabis de Naramata

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a accordé un permis de dérogation pour le développement d’une installation intérieure de production de cannabis à Naramata.

La demande, pour le 2864 Arawana Rd., était nécessaire pour le bâtiment avec une base en béton. Le changement fait varier la réglementation générale de la production de cannabis exigeant une base entièrement constituée de terre.

La propriété a une superficie de 4,09 hectares et se trouve à environ 3,3 kilomètres au nord des limites de la ville de Penticton. Il y a deux maisons et le bâtiment de production intérieure de cannabis sur la propriété.

Le site est zoné pour l’agriculture et les propriétés environnantes sont des lots résidentiels à faible densité, des exploitations rurales et des terres agricoles. Le règlement de zonage considère la production de cannabis à l’intérieur comme une utilisation agricole si la structure a une fondation en terre.

De plus, la propriété se trouve dans la réserve foncière agricole et, en vertu des règlements d’utilisation de la réserve foncière, la production de cannabis à l’intérieur est considérée comme une utilisation agricole. Le règlement stipule également que le cannabis produit dans un bâtiment dont la base est entièrement constituée de terre est une utilisation agricole qui ne peut être interdite par un règlement municipal.

Dans un rapport au conseil, Ben Kent, un planificateur du district régional, a déclaré que l’interdiction du règlement de zonage sur les fondations en béton dans les bâtiments de production intérieure de cannabis visait à empêcher l’aliénation des terres agricoles.

Les voisins de la propriété ont envoyé des lettres au district régional pour s’opposer à la dérogation.

« Une telle structure est en violation du Règlement sur les terres agricoles en vigueur, et nous soutenons qu’elle doit être rejetée », ont déclaré Harvey King et Tracy Kuhtz dans une lettre.

«Sur un certain nombre de points importants, cette demande de dérogation est clairement en contradiction avec les conditions énoncées dans la réserve de terres agricoles régissant l’utilisation de la production de cannabis et ne servirait qu’à saper davantage l’intégrité du processus de dérogation et à récompenser les mauvaises décisions qui ont déjà été prises. fait dans ce cas », ont écrit Nick et Berna Gammer.

Kim Hoath et Randall Hunter ont déclaré que le conseil de district régional a la responsabilité de s’assurer que les règles et règlements sont respectés.

« Vous avez été mis dans cette position de confiance pour appliquer des principes juridiques aux applications comme celle-ci », ont-ils déclaré dans une lettre. « Approuver cela, ou autoriser des écarts à cette application, va à l’encontre de cette confiance du public. »

Une deuxième demande du même propriétaire visait à subdiviser la parcelle en un lotissement de quatre lots. Cette demande a été refusée.

