Derniers soldats américains sortis d’Afghanistan : “C’était le succès de la mission ou nous allions mourir”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Certaines troupes américaines ont raconté à Fox News Digital ce que c’était sur le terrain à l’aéroport de Kaboul lors de la dernière journée du retrait militaire, parlant des circonstances difficiles ainsi que de l’attitude inspirante avec laquelle les militaires ont mené à bien leur tâche ardue.

“Aucune des photos que j’ai vues ne rend justice à ces foules. Ces foules d’humanité juste s’étendaient sur des kilomètres à l’extérieur de ces trois portes une fois que les portes ont été attaquées”, William Callen, un artilleur de la marine américaine à la retraite qui a aidé à -la logistique au sol en Afghanistan, a rappelé.

“Nous n’avions pas de position de soutien mutuel si nous perdions l’aérodrome. Il n’y avait nulle part où se replier. C’était le succès de la mission ou nous allions mourir.”

CERTAINES DES PREMIÈRES TROUPES EN AFGHANISTAN CÉLÈBRENT LES VICTOIRES ET DÉPLORENT LES ÉCHECS

Le président Biden s’est fixé pour objectif de retirer toutes les troupes américaines d’ici le 11 septembre 2021, mais il a fait pression pour une conclusion plus tôt alors que les talibans balayaient la campagne et renversaient le gouvernement en place. L’incursion n’a fait qu’ajouter au chaos autour de Kaboul, car même les citoyens ordinaires ont cherché à fuir le pays avant que les talibans ne puissent prendre le contrôle.

La situation a entraîné la mort de 13 militaires américains et d’au moins 170 civils afghans lorsqu’un kamikaze Isis-K a attaqué l’aéroport international Hamid Karzai le 26 août 2021.

“Une unité expéditionnaire marine est la seule à être formée pour renforcer les ambassades et à effectuer une opération d’évacuation de non-combattants… mais personne n’a été formé à cette échelle de ce que [the evacuation] transformé en “, a expliqué Callen, ajoutant que les troupes ont fini par” inventer des tactiques à la volée, minute par minute, heure par heure.

LA FAMILLE REND HOMMAGE AU SEGMENT D’ÉTAT-MAJOR MARIN. TAYLOR HOOVER : “IL A DONNE L’EXEMPLE”

“Si une tactique pour ouvrir une porte et commencer à faire entrer des gens cessait de fonctionner, nous devions fermer la porte, trouver une autre tactique et j’espère que cela fonctionnerait sur la porte.”

sergent. Nicholas Miller-Assous a déclaré à Bill Hemmer de Fox News que l’objectif du dernier mois avait été « d’évacuer autant de personnes que possible », les soldats et les officiers demandant à chaque pas : « Pouvons-nous en prendre plus ? Pouvons-nous en prendre deux de plus ? ?”

Les États-Unis continuent de traiter les réfugiés afghans un an après la fin du retrait. Le président Biden a promis de ne pas partir tant que tous les citoyens américains n’auraient pas quitté le pays, mais des rapports ont rapidement révélé qu’au moins 450 Américains étaient restés dans le pays.

Le manque d’expérience avec des conditions aussi accablantes n’a pas, en fait, intimidé les troupes. sergent. et le vétéran du Corps des Marines Joe Laude du 2e Bataillon du 1er Marines, ont déclaré qu’il y avait “toujours un potentiel d’engagements hostiles”, mais ont souligné que “ces vulnérabilités ne nous ont jamais dissuadés de faire notre travail”.

“Tout au long de mon expérience là-bas, c’était définitivement [focused on] contrôler certains individus. J’ai toujours eu des gars à mes côtés qui ont pu aider à les repousser.”

Il a qualifié la situation de “grande tâche” pour laquelle la plupart des soldats “n’avaient aucune expérience”.

La partie la plus fatigante de l’opération dont il pouvait se souvenir consistait à constamment renvoyer des individus qui n’avaient pas les papiers ou les références appropriés, en disant que c’était “essentiellement leur condamnation à mort”.

LA CATASTROPHE DE BIDEN EN AFGHANISTAN LAISSE LES VÉTÉRANS SE DEMANDER SI LE SACRIFICE EN VALAIT LA VALEUR

“C’était vraiment difficile de forcer quelqu’un qui avait peur pour sa vie à retourner à la sortie où les talibans l’attendaient”, a-t-il déclaré. “Vous savez, des gens qui ne le méritaient pas, et ils n’avaient tout simplement pas les références. C’étaient de très, très bonnes personnes, des gens très honnêtes et vivants … c’était certainement une chose difficile à faire pour beaucoup d’entre nous. ”

Les troupes pensent encore à ces derniers jours à Kaboul même un an plus tard – à tel point que Laude a créé la Fondation Operation Allies Refuge pour aider les vétérinaires à travailler sur des problèmes liés à la santé mentale et aider les réfugiés afghans à passer par les visas spéciaux d’immigration (SIV). traiter.

Callen a raconté des périodes pendant son poste à la porte de l’abbaye, le site du bombardement désormais tristement célèbre, lorsque les troupes ont dû travailler sous le feu réel simplement en raison de leur proximité avec les avions en fuite.

“Nous avons commencé à nous faire tirer dessus par une mitrailleuse russe de calibre 50… nous ne pouvions pas voir où nous nous faisions tirer dessus, ni [could we] manoeuvre car nous étions face à l’aéroport. C’était réparé par la sécurité”, a expliqué Callen. “Et quand vous faites des choses comme la sécurité, vous étiez toujours traqué parce que vous ne pouvez pas bouger.

LES ÉTATS-UNIS CONTOURNENT LES TALIBAN AVEC DES FONDS DE SECOURS ; LE REGIME EXIGE LE CONTROLE DE L’ARGENT GELE

“On nous a tiré dessus pendant environ trois heures… nous n’avons pas pu riposter”, a-t-il poursuivi. “Vraiment, ils tiraient sur les avions sur le tarmac [that] s’apprêtaient à décoller, et ils manquaient à l’appel. Et nous aurions juste été en service.”

Callen était en train de dîner lorsqu’il a appris que des citoyens afghans avaient envahi l’un des avions américains – environ 7 000 personnes selon ses estimations – et qu’ils devaient éloigner les gens des avions.

“A cette époque, nous avions un peu moins de 200 Marines américains du côté est de l’aéroport… un peu moins de 200 Marines sont sortis dans l’obscurité pour une bagarre probablement (5 000) contre 7 000 civils afghans, et nous avons dû les repousser tout l’aérodrome », a-t-il déclaré. “Nous avons essayé de créer un tunnel humain et de les faire sortir de l’aérodrome, mais les talibans avaient établi un point de contrôle au sud du terminal civil. Alors les civils ont eu une décision : les balles des talibans ou nos poings, et ils ont choisi nos poings. . Les civils ne sont jamais partis.

Le colonel de l’US Air Force, Colin McCloskey, a déclaré à la correspondante de Fox News, Jennifer Griffin, que l’armée de l’air avait fait “tout ce qu’elle pouvait” pour entrer dans Kaboul et faire sortir les gens “sans atterrir sur les gens”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Imaginez que les gens rencontrent une barrière avec leurs familles et tout ce qu’ils ont, et qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent pour se mettre en sécurité”, a déclaré McCloskey. “Dans ce cas, la sécurité avait un grand drapeau américain à l’arrière.”