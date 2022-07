Derniers rendez-vous disponibles pour les examens physiques scolaires, les vaccinations avec le service de santé du comté de Livingston – Shaw Local

Les rendez-vous sont disponibles de 8 h à 13 h les mercredis 13 et 20 juillet, les 3 et 10 août, avec le département de la santé du comté de Livingston pour les cliniques scolaires et sportives physiques et de vaccination afin d’aider les familles à préparer leurs enfants pour l’école.

Tous les rendez-vous sont pris avec une infirmière autorisée en pratique avancée. En raison d’exigences de tests supplémentaires, le département de la santé du comté de Livingston ne pourra pas prendre de rendez-vous pour les étudiants qui ont eu le COVID-19 au cours des six derniers mois. Les frais seront facturés à une assurance privée ou à Medicaid lorsqu’ils seront disponibles. Des frais de base seront facturés au moment du service à ceux qui n’ont pas d’assurance.

Le service de santé est situé au 310 E Torrance Ave, Pontiac. Appelez le 815-844-7174 pour réserver un rendez-vous.