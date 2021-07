Derniers pays de la liste orange – Mise à jour majeure sur les voyages alors que les règles de quarantaine se terminent pour les Britanniques doublement vaccinés à partir du 19 juillet

GRANT SHAPPS DIT AUX COMMUNES QUE LES BRITS COMPLETS VACCINÉS PEUVENT VOYAGER VERS LES PAYS AMBRE SANS METTRE EN QUARANTAINE À LA MAISON

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré aux Communes : « Je peux confirmer aujourd’hui qu’à partir du 19 juillet, les résidents britanniques qui sont entièrement vaccinés via le déploiement du vaccin au Royaume-Uni n’auront plus à s’isoler à leur retour en Angleterre.

« Ils devront toujours passer un test trois jours avant leur retour, le test de pré-départ, démontrant qu’ils sont négatifs avant de voyager, et un test PCR au plus tard le deuxième jour, mais ils ne seront plus tenus de passer un test de huit jours.

« Essentiellement, cela signifie que pour les voyageurs entièrement vaccinés, les exigences pour les pays de la liste verte et orange sont les mêmes.

« Pour être clair, une vaccination complète signifie que 14 jours se sont écoulés depuis votre dernière dose de vaccin, et il est également important de noter que les questions de santé sont dévolues, donc la prise de décision et la mise en œuvre peuvent différer d’une administration britannique à l’autre et nous continuerons travailler avec les administrations décentralisées pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs communs de retour sûr, durable et robuste des voyages internationaux. »