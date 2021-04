LES DERNIERS mouvements de la Britannique disparue Sarm Heslop auraient pu être manqués car la vidéosurveillance d’un bar ne fonctionnait pas en raison d’une panne de courant.

Heslop, 41 ans, de Southampton, Hampshire, a disparu sans laisser de trace le 7 mars après qu’elle et Ryan Bane, 44 ans, aient pris un verre au bar 420 to Center de Frank’s Bay, St John, dans les îles Vierges américaines.

Sarm Heslop est porté disparu depuis le 7 mars

Les systèmes de vidéosurveillance ne fonctionnaient pas à la barre 420 to Center de Frank's Bay

Heslop est portée disparue depuis plus d’un mois alors qu’elle a disparu sans laisser de trace – avec Bane racontant aux flics qu’elle a été vue pour la dernière fois à bord de son bateau Siren Song.

Le mystère continue car aucun indice n’a encore été découvert sur son sort ou sur ce qui lui est arrivé le 7 mars.

Et maintenant, les flics ont heurté un autre mur de briques alors qu’ils tentaient de traverser le réseau de vidéosurveillance de l’île pour essayer de retracer les mouvements de Sarm.

Ryan Sharkey, propriétaire du 420 to Center bar, a déclaré que les caméras du bar venaient d’être remplacées après une panne de courant, rapporte The Mirror.

Il a déclaré: «La vidéosurveillance a été soufflée quelques jours auparavant par une panne de courant.

«Je viens juste de le remplacer. Nous n’avons tout simplement pas de séquences vidéo d’eux. La police a été déçue quand je leur ai dit. «

Sharkey a ajouté: «Elle et Ryan étaient au bord du bar, pas de dispute, pas de problème, pas que nous sachions. Ils parlaient, c’était tout.

«Il était environ 18 heures ou 19 heures quand ils sont entrés. Je pense qu’il avait trois bières et Sarm pas plus de deux.

« Ils sont restés ici pendant environ une heure et demie. »

Les amis ont de plus en plus peur qu’elle disparaisse du catamaran de 500 000 £, craignant qu’elle n’ait été kidnappée.

Bane, qui a été condamné pour avoir agressé son ex-femme, a été accusé de ne pas avoir coopéré avec la police et reste aux îles Vierges américaines.

La famille et les amis de Sarm ont désespérément besoin de réponses

La propriétaire du Connections Cyber ​​Cafe à proximité dit avoir vu Bane quelques jours après la disparition lorsqu’il a récupéré un colis dans une boîte postale sur les lieux.

Elle a déclaré: «Après la disparition de Sarm, nous avons été choqués lorsque nous avons vérifié nos dossiers et vu le nom de Ryan et le nom du bateau et réalisé qu’il avait une boîte postale avec nous.

«Il est venu une fois depuis la disparition de Sarm, pour ramasser un gros colis. Je n’ai aucune idée de ce que c’était ou de qui c’était.

«Nous craignons le pire pour elle, maintenant cela fait plus d’un mois qu’elle a disparu. C’est tellement étrange qu’il n’y a aucun signe d’elle, aucun vêtement qui a été lavé ou trouvé, juste rien.

«Nous ressentons tous vraiment pour sa famille et ses amis. C’est tellement horrible pour eux.

La mère et le père désemparés de l’ancien steward de l’air Sarm, Brenda et Peter, du Hertfordshire, disent qu’ils ne peuvent pas voler vers les Caraïbes en raison des restrictions de Covid.

Ils ont dit: «Si nous pouvions voyager, nous le ferions. Nous voulons aider à la recherche et nous rêvons de pouvoir enrouler nos bras autour de notre fille chérie.

« Cela fait maintenant plus de trois semaines que Sarm a disparu. Nous savons que la police des îles Vierges fait le plus possible. »

La police veut fouiller le yacht de Ryan Bane – où Sarm a été vu pour la dernière fois

Bane affirme qu'il a réalisé que Sarm avait disparu après avoir été réveillé par l'alarme d'ancre du bateau à 2 heures du matin.

Sarm, qui travaillait auparavant pour la défunte compagnie aérienne Flybe, a quitté le Royaume-Uni il y a plus d’un an et a rencontré Bane, 44 ans, sur Tinder en juillet dernier.

Les flics se sont entretenus avec les proches de Sarm au Royaume-Uni ainsi que dans les îles Vierges américaines.

Les détectives ont souligné qu’il n’était pas suspect dans la disparition de Sarm, mais la police de l’île et le FBI veulent toujours lui parler en détail d’elle.

Selon Bane, le soir en question, le couple avait dîné dans un restaurant local jusqu’à 22 heures, avant de ramener leur dériveur à son yacht.

Bane a déclaré qu’ils avaient regardé un film et s’étaient endormis, avant d’être réveillé à 2 heures du matin par l’alarme d’ancre de son bateau et de constater que Sarm avait disparu.

Une énorme recherche impliquant des plongeurs et un hélicoptère, qui a duré jusque dans la soirée, n’a trouvé aucune trace d’elle.

Les conditions de mer ont été qualifiées de «parfaites» et le Britannique est connu pour être un bon nageur.

La police a déclaré que Bane les avait appelés à 2h30 du matin la nuit où Sarm avait disparu et ils lui avaient dit d’appeler les garde-côtes américains.

Les flics seraient maintenant en train de se concentrer sur l’intérieur des terres – et sont maintenant à la recherche de zones d’îles et de criques inhabitées.

« À ce stade, la possibilité de trouver un corps échoué sur le rivage est considérée comme hautement improbable. Cette fenêtre de possibilité a disparu », a déclaré une source.

Les zones recherchées comprennent Steven Cay, une île rocheuse couverte de broussailles à environ un demi-mille à l’ouest de Saint-Jean.

Personne ne vit sur la bande de terre – mais elle est populaire auprès des touristes pour la plongée sous-marine, le kayak et la plongée en apnée.

M. Bane a reçu une citation de la garde côtière américaine pour avoir fait obstruction aux agents des forces de l’ordre de monter à bord de son bateau après la disparition de Sarm.

Il se serait tenu à une porte et aurait tenté de leur refuser l’entrée dans la cabine.

Son avocat avait précédemment publié une déclaration aux médias américains, disant: «Le seul espoir de M. Bane est que Sarm soit retrouvé vivant et en bonne santé. Ses pensées et ses prières accompagnent Sarm et sa famille pendant cette période difficile.

« M. Bane a passé d’innombrables heures à chercher Sarm et continuera de le faire. Ryan est dévasté que Sarm soit porté disparu. »