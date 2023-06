Derniers mots tragiques à Cameron Robbins alors que le diplômé du secondaire disparaissait dans les eaux «infestées de requins» lors d’une croisière au coucher du soleil

Une vidéo VIRALE a révélé les derniers mots tragiques prononcés avant la disparition d’un diplômé du secondaire pendant ses vacances.

Cameron Robbins, 18 ans, a été vu pour la dernière fois en train de nager dans des eaux infestées de requins aux Bahamas le 24 mai, selon des responsables.

Cameron Robbins a disparu après avoir sauté d’un bateau aux Bahamas Crédit : Reddit/QuietWest3764

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux révèle les derniers mots prononcés avant la disparition de l’adolescent Crédit : Instagram/_virginiamoore

Robbins avait obtenu son diplôme d’études secondaires trois jours seulement avant sa disparition 1 crédit

L’adolescent de Louisiane était sur la croisière au coucher du soleil Blackbeard’s Revenge avec plusieurs centaines d’autres étudiants après avoir obtenu son diplôme de l’école de laboratoire de l’université de Baton Rouge trois jours plus tôt.

Robbins aurait sauté par-dessus bord vers 23h30 près de l’île inhabitée d’Athol.

La vidéo s’est terminée alors que Robbins s’éloignait d’un gilet de sauvetage avec beaucoup de cris en arrière-plan, selon Live Fox Now.

Une personne a crié : « Oh mon putain de dieu ! Oh, ferme ta gueule. Ah au revoir. »

Les autres passants ont alors été pris de panique alors qu’ils criaient à Robbins d’attraper la bouée.

Les gens sur les réseaux sociaux ont émis l’hypothèse que Robbins aurait pu être attaqué par un requin juste au moment où quelqu’un a dit « Oh bye, bye » sur la vidéo.

Certains responsables et passants pensaient également que l’adolescent aurait pu être victime d’une attaque de requin.

Le commodore Raymond King de la Royal Bahamas Defence Force (RBDF) a confirmé que la zone dans laquelle Robbins nageait est infestée de requins, selon le Daily Mail.

Cette vidéo virale a été éditée par de nombreuses personnes en ligne pour épingler le moment où Robbins a peut-être été attaqué, cependant, la vidéo est trop sombre et de mauvaise qualité.

D’autres efforts pour comprendre ce qui est arrivé à Robbins incluent des utilisateurs de médias sociaux soulignant des images étranges de Robbins dans l’eau.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les internautes ont pointé du doigt un reflet près de la coque du bateau qu’ils soupçonnaient d’être un requin.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Hantant, mais vous pouvez voir le moment exact où le requin l’attrape », selon le New York Post.

La Garde côtière américaine a annoncé le 26 mai qu’elle mettait fin à ses efforts de recherche et de sauvetage avec la RBDF.

Le capitaine de corvette Matthew Spado, officier de liaison de la Garde côtière aux Bahamas, a déclaré: «Notre centre de commandement de la Garde côtière et nos équipages basés à Miami ont soutenu les efforts de recherche et de sauvetage de la RBDF depuis le rapport initial mercredi soir et se sont poursuivis jusqu’à vendredi soir.

« Nous avons été informés par la RBDF ce soir qu’ils suspendaient les efforts de recherche actifs en attendant de nouveaux développements. »

La famille de Robbins a publié une déclaration après la nouvelle.

Ils ont déclaré: « Le gouvernement des Bahamas a annulé le sauvetage de Cameron et nous retournons à Baton Rouge.

« Nous tenons à remercier le gouvernement des Bahamas, les garde-côtes américains, la United Cajun Navy et le membre du Congrès Garret Graves pour tout ce qu’ils ont fait pour nous.

« En cette période de deuil, nous remercions notre famille, nos amis et nos sympathisants de nous avoir accordé l’intimité dont nous avons besoin pour nous souvenir correctement de notre fils et pleurer sa perte. »

Robbins était un joueur de baseball vedette à Baton Rouge.

Un service commémoratif a eu lieu pour Robbins le 28 mai à l’église méthodiste unie de Broadmoor, à Baton Rouge.