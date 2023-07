L’avocat de la défense dit que le client Rex Heuermann aime son père et son mari ‘

L’avocat de la défense de Rex Heuermann a rejeté une montagne de preuves présentées par les procureurs le liant aux meurtres de Gilgo Beach.

M. Heuermann, 59 ans, a été placé en détention sans caution vendredi après avoir plaidé non coupable de six chefs de meurtre pour la mort des victimes du meurtre de Gilgo Beach, Melissa Barthelemy, Amber Costello et Megan Waterman.

Il est également le principal suspect du meurtre de Maureen Brainard-Barnes. Les femmes, toutes des travailleuses du sexe dans la vingtaine, ont été retrouvées à moins d’un quart de mile l’une de l’autre en décembre 2010 lors d’une enquête distincte sur les personnes disparues dans la communauté de Long Island à Gilgo Beach.

Le père marié de deux enfants vivait à Massapequa Park, où les victimes ont été vues pour la dernière fois, tandis que son cabinet de conseil en architecture est situé près de la zone de Midtown Manhattan, où des appels narquois ont été lancés aux familles des femmes. Les cheveux de sa femme et ses preuves ADN correspondent aux preuves trouvées sur les lieux du crime, tandis que l’analyse médico-légale de ses enregistrements de téléphone portable et des recherches en ligne effrayantes l’ont davantage lié au crime, a déclaré la police.

Mais malgré les preuves accablantes, l’avocat de la défense de M. Heuermann affirme que son client n’est rien d’autre qu’un « mari aimant » et un « père dévoué », suggérant également que le groupe de travail du comté de Suffolk menant l’enquête ignore les « pistes plus solides ».

« Rex Heuermann a 59 ans et n’a pas d’antécédents criminels », a déclaré l’avocat de la défense Michael Brown dans un communiqué. Actualités 12 Long Island. «Il est un mari aimant pour sa femme depuis plus de 25 ans et un père impliqué et dévoué pour sa fille et son beau-fils.

« Il n’y a rien à propos de M. Heuermann qui suggère qu’il est impliqué dans ces incidents.