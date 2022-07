Derniers jours pour voter pour le meilleur footballeur aux World Soccer Talk Awards

Nous en sommes à la dernière semaine des World Soccer Talk Awards 2022. La compétition annuelle récompense les meilleurs médias de football. Cela comprend tout, des meilleurs podcasts, commentateurs, couvertures télévisées et écrivains aux plus grands sites Web, présentateurs, chaînes YouTube et experts.

C’est fascinant de voir les résultats jusqu’à présent. Par exemple, Le podcast éraflé s’enfuit avec le vote dans la catégorie Meilleur podcast. Le podcast USMNT populaire est en avance sur les podcasts grand public tels que Hommes en blazer, Spectacle de football total, Ce podcast de Peter Crouch et L’hebdomadaire de football du gardienentre autres.

Dans la catégorie Meilleur commentateur, les annonceurs TUDN Chris Wyttingham et Ramses Sandoval se battent tandis que plusieurs autres commentateurs de haut niveau sont dans la course.

Ailleurs, le vote pour la chaîne YouTube du meilleur fan est extrêmement compétitif. Avec plus de 20 000 suffrages exprimés à ce jour, la course s’annonce serrée. Au moment de mettre sous presse, la chaîne Spurs a plus de votes qu’Arsenal. Manchester United et Chelsea sont loin derrière, tandis que Liverpool est devant.

Dans la catégorie Meilleur analyste de studio de télévision, CBS Sports s’enfuit.

Catégories des World Soccer Talk Awards 2022 :

VIDÉO, TV et STREAMING

* Meilleure couverture télévisée

• Meilleur service de diffusion en continu

* Meilleur présentateur de télévision

• Meilleur analyste de studio de télévision

* Meilleur commentateur

• Meilleur co-commentateur

* Meilleure chaîne YouTube

• Meilleure chaîne YouTube de fans

LA PAROLE

* Meilleur podcast

• Meilleur podcast de club

* Meilleur hôte de podcast

• Meilleur analyste de podcast

LA PAROLE ÉCRITE

* Meilleur site Web

• Meilleur écrivain

Le vote se termine le dimanche 31 juillet. Donc, si vous n’avez pas encore voté, allez-y et faites-le maintenant avant la fermeture des bureaux de vote. Les gagnants seront annoncés le lundi 1er août.

Il est encore temps d’obtenir les votes cette semaine pour faire la différence.

Bonne chance à tous les nominés.