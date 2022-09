Derniers instants tragiques de la mère et du fils de 8 ans, décédés après avoir été piégés dans une voiture retrouvée immergée dans un étang

Une maman et son fils de huit ans sont morts après avoir été piégés dans une voiture alors qu’elle coulait dans un étang près d’une base de la RAF.

Vivien Radocz, 28 ans, et son fils Milan ont été tirés de l’eau après que leur Ford Focus a été retrouvée submergée samedi.

Vivien Radocz et son fils Milan sont morts dans un accident d’horreur Crédit : Police du Cambridgeshire

Tragiquement, Vivien a été déclaré mort sur les lieux près de la base aérienne de la RAF Wittering dans le Cambridgeshire.

Milan a été transporté d’urgence à l’hôpital où il n’a malheureusement pas pu être sauvé.

La mère et le fils vivent tous les deux dans la région de Stamford, dans le Lincolnshire.

Les équipes d’urgence se sont précipitées vers l’étang après qu’un membre du public ait repéré la voiture.

La police a confirmé qu’elle ne savait pas combien de temps le véhicule était resté dans l’eau avant que l’alarme ne soit déclenchée.

Une clôture temporaire est maintenant en place autour de l’étang, qui se trouve près d’un virage à angle droit/

Un porte-parole a déclaré: “Vers 18 h 20, la police a été appelée avec des informations selon lesquelles la Ford Focus bleue avait été repérée dans l’eau à côté d’Old Oundle Road, à l’arrière de la RAF Wittering.

“La police, les pompiers et les ambulanciers se sont rendus sur les lieux et la femme et l’enfant ont été retirés du véhicule.

“Le garçon a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, mais il est décédé plus tard, tandis que la femme est décédée sur les lieux.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant le 414 du 3 septembre.