Derniers instants de papa torturé et tué pour de fausses allégations de «paedo» | Nouvelles du monde

Des « chasseurs de pédo » australiens autoproclamés ont attaqué Bradley Lyons pour des rumeurs sans fondement Des images récemment révélées montrent la montée en puissance du meurtre brutal d’un » justicier » d’un père de huit enfants en Australie après de fausses rumeurs selon lesquelles il aurait abusé de filles. La propre épouse de Bradley Lyons, Jana Hooper, a aidé des « chasseurs de pédophiles » autoproclamés à le coincer dans leur maison avant que le gang ne l’enlève et ne le torture pour tenter d’obtenir des aveux en décembre 2018. Un tribunal a appris que M. Lyons avait été battu, brûlé avec de l’eau chaude provenant d’une bouilloire, recouvert de chaleur profonde et avait une tronçonneuse tenue au-dessus de sa tête jusqu’à ce qu’il se mouille. Après avoir refusé d’admettre les accusations – qui étaient sans fondement – ​​abattu et enterré dans une tombe peu profonde dans un bush. Lorsqu’il a été retrouvé, ses deux pieds, plusieurs os de ses mains et un os du cou manquaient – ​​mais l’abus de méthamphétamine du gang a rendu impossible de reconstituer leurs souvenirs de la façon dont cela s’est produit, selon Daily Mail Australia. Les rapports suggèrent que les rumeurs provenaient de Hooper et d’un locataire de M. Lyons, Nick Stefani, qui louait un bungalow à l’arrière de leur maison à Lakes Entrance, Victoria. Stefani faisait partie d’un groupe d’au moins six hommes qui ont créé un club pour cibler les pédophiles, se faisant appeler l’Australian Freedom Fighters Group. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo M. Lyons a été accusé à tort de pédophilie par sa propre épouse, Jana Hooper



Albert Thorn a assassiné M. Lyons après avoir été kidnappé par ses complices Hooper, qui a partagé trois enfants avec M. Lyons, aurait déclaré au chef du gang, Albert Thorn, 57 ans, qu’elle pensait que son mari avait abusé de deux de ses filles d’une relation précédente. Elle a dit qu’il était le père du bébé de sa fille de 16 ans et qu’il avait également mis enceinte sa fille de 14 ans, mais un tribunal a entendu que les deux allégations étaient des mensonges, a ajouté Daily Mail Australia. Le gang a commencé à organiser l’attaque après que Stefani a commencé à croire que M. Lyons était un pédophile, a rapporté ABC News. Il s’est mis à faire circuler les « affirmations fragiles », ce qui a conduit Thorn et deux autres « combattants australiens de la liberté », Alec Harvey et Rikki Smith, à orchestrer l’attaque.



Lyons a été torturé pendant des heures dans un hangar appartenant à la mère de son meurtrier



La vidéosurveillance prise de la caméra de sécurité d'un voisin montre que M. Lyons suit sa femme dans leur maison, où il a été battu avec un poteau métallique par le groupe et s'est fait fourrer un fusil de chasse dans la bouche – avant d'être embarqué dans la voiture de Thorn.

La victime a été emmenée dans la propriété de la mère de Thorn, où il a été jeté à l’intérieur d’un hangar, attaché à une table de massage et torturé jusqu’aux premières heures du lendemain. Il a ensuite été remis dans le coffre et conduit dans la nature reculée près de Double Bridges, où Thorn lui a tiré une balle dans le genou et la tête avec un fusil de chasse avant d’ordonner à Smith et à un autre complice Jordan Bottom de l’enterrer. Thorn a ensuite dit à sa fille de huit ans qu’il avait tué un homme « impoli envers les enfants » et l’a avertie de « ne le dire à personne » – mais elle a courageusement aidé à le condamner en faisant une déclaration détaillée à la police. Le locataire de Lyon, Stefani, a été emprisonné pendant 10 ans pour son rôle dans l’attaque macabre



Thorn a été reconnu coupable plus tôt ce mois-ci de meurtre, d'enlèvement, de séquestration et de blessures intentionnelles. Il sera condamné lors d'une audience ultérieure. Ses co-conspirateurs n'ont pas été accusés de meurtre ou déclarés non coupables du crime après avoir affirmé qu'ils n'avaient pas réalisé qu'il prévoyait de tuer M. Lyons. Stefani a été condamné à 10 ans de prison pour avoir causé intentionnellement des blessures, un enlèvement, un faux emprisonnement et des voies de fait de droit commun. Harvey, qui s'est débarrassé de l'arme, a écopé de huit ans et demi. Hooper a été emprisonnée l'année dernière pendant sept ans et demi pour son rôle. Smith, 26 ans, et Bottom, 25 ans, ont été reconnus coupables d'agression et d'emprisonnement illégal au début du mois et seront condamnés lors d'une audience ultérieure.

