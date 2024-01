Dernières sur Bill Belichick, Falcons ; Les Cowboys et les Eagles se sont tournés vers HC ?

Les Falcons semblent se rapprocher de l’une des recrues d’entraîneurs les plus en vue de l’histoire de la NFL. Arthur Blanc n’a jamais embauché un entraîneur-chef qui avait occupé ce poste auparavant, mais la deuxième entrevue de ce week-end pourrait bien déboucher sur un accord.

Bill BelichickLa prochaine réunion de avec un comité exécutif des Falcons – après la première interview composée uniquement de Belichick et Blank – devrait se doubler d’une réunion au cours de laquelle le vétéran de 29 ans, HC, s’enquiert de la manière dont un partenariat potentiel fonctionnerait plutôt que les dirigeants des Falcons interviewent les dirigeants accomplis. chef, Mark Maske du Washington Post note. Compte tenu de l’expérience de Belichick, il est logique que les Falcons doivent le vendre autant que l’inverse. Il n’est pas certain que Belichick ne prendra pas d’autres entretiens, mais Mike Florio de Pro Football Talk indique le buzz de la ligue indique que le sextuple vainqueur du Super Bowl se retrouvera en Géorgie.

Atlanta restant au cœur de cette poursuite malgré les défaites embarrassantes de Dallas et de Philadelphie en séries éliminatoires est remarquable, et peut-être révélateur. Certains cercles de la ligue pensent que les Cowboys et les Eagles ont manifesté de l’intérêt pour Belichick, selon Florio. Les Cowboys ont depuis annoncé qu’ils conservaient Mike McCarthy pour une cinquième saison, alors que les Eagles pourraient s’installer Nick Sirianni rééquiper son personnel. On pense déjà que Philly a déjà envoyé des sondes aux coordinateurs, pointant vers une quatrième saison de Sirianni à la tête. Jusqu’à présent, Belichick n’a rencontré que les Falcons.

Afin de licencier les entraîneurs qui ont accompli ce que Sirianni et McCarthy ont accompli, les équipes de la NFC Est devraient être sûres de pouvoir attirer un meilleur entraîneur. Du côté de Belichick, Florio ajoute que le meilleur de tous les temps peut être réalisé avec les médias des grands marchés. Après avoir entraîné 24 saisons dans la région de Boston, l’arrivée de Belichick à Atlanta apporterait un changement de rythme. Cela dit, la présence de Belichick ferait naturellement de l’équipe dans laquelle il se retrouverait un sujet de discussion fréquent. Des équipes discrètes de la NFL existent certainement ; les Falcons ont fonctionné comme un seul ces dernières années. Mais l’idée de Belichick échappe aux radars traditionnels – alors qu’il change d’équipe et compte 14 victoires avant Don ShulaLe record de victoires de tous les temps – serait difficile à imaginer.

Si Belichick se concentre vraiment sur Atlanta, il apporterait évidemment des références qui égalent le reste des embauches de Blank. Le propriétaire de longue date l’a vu de ses propres yeux, via le Super Bowl LI, et Belichick, l’entraîneur, apporterait une amélioration majeure, en particulier du côté défensif. Le sujet du pouvoir du personnel deviendrait plus compliqué. Belichick a excellé pendant des années dans ce domaine, malgré ses problèmes de sélection au premier tour, mais a connu des difficultés récemment. Les Falcons ont tenu à dire GM Terry Fontenot ne dirigeait pas cette recherche de HC, mais a déclaré tardivement que le rôle du directeur de quatrième année n’avait pas diminué. Il serait intéressant de voir Belichick, 71 ans, céder le pouvoir à Fontenot, 43 ans, avec les Falcons. Le club de la NFC Sud pourrait également envisager de faire appel à du personnel plus familier avec l’entraîneur.

À ce propos, certains membres de la ligue pensent également que Belichick retrouverait probablement ses assistants. Josh McDaniels, Joe juge et Matthieu Patricia s’il devenait le prochain Falcons HC, ajoute Maske. Les fils de Belichick, Steve et Brianauraient la possibilité de rester en Nouvelle-Angleterre sous Jerod Mayo. Mais il serait logique que les assistants soient recherchés à Atlanta si leur père s’engageait.

Mis à part les échecs de McDaniels en tant qu’entraîneur-chef, il a apporté une valeur considérable sous Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre. L’appelant polarisant faisait partie du personnel pour les six victoires du Super Bowl en Nouvelle-Angleterre, les trois dernières étant survenues lorsqu’il était en place en tant que coordinateur offensif. La chute libre des Patriots après McDaniels ne devrait probablement pas être négligée. Patricia est la clé de cette baisse, Belichick l’installant étrangement comme le principal appelant offensif de l’équipe 2022. Patricia et Judge, licenciés par les Giants après deux saisons, détenaient les clés offensives de l’édition 2022 des Pats. Belichick aurait voulu que Patricia reste en 2023, plutôt que d’embaucher l’équipe. Bill O’Brien.

Les Falcons seraient-ils prêts à opter pour une configuration Patriots South ? Ils seraient loin d’être la seule équipe à s’inscrire dans un effort Patriot Way, mais cet effort serait un peu différent, dans la mesure où l’architecte viendrait plutôt qu’un lieutenant chargé de reproduire l’approche de Belichick.

Les Falcons ont déjà interviewé six autres candidats, satisfaisant ainsi aux exigences de la Rooney Rule. L’équipe devrait rencontrer Rams DC Raheem Morris Samedi. Alors que Morris est un ancien HC par intérim des Falcons qui a passé six ans avec l’équipe sous Dan Quinn, il n’est peut-être pas parti en mauvais termes. Mais le buzz de Belichick a jusqu’à présent éclipsé les recherches des Falcons. Nous pourrions être à quelques jours de l’ancien Browns and Patriots HC de recevoir une troisième opportunité, une qui le mettrait en position de battre le record de Shula, établi depuis 1995.