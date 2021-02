NETFLIX divertit la nation avec de nombreuses nouvelles versions qui sortent tout le temps.

Le géant du streaming laisse constamment tomber différents films et émissions de télévision et voici ce qui est disponible la semaine prochaine.

Quoi de neuf sur Netflix? Dernières versions du 31 janvier au 6 février 2021

5 février

Malcolm et Marie

Sam Levinson fait équipe avec Zendaya et John David Washington pour un drame douloureusement romantique dans lequel un cinéaste et sa petite amie rentrent chez eux après une première de film festive en attendant ce qui sera certainement un succès critique et financier imminent.

La soirée prend soudain un tour alors que des révélations sur leurs relations commencent à faire surface, testant la force de leur amour.

Déshabiller, se lever

De la réalisatrice nominée aux Oscars Michèle Ohayon vient Strip Down, Rise Up.

Il s’agit d’un film intime sur un groupe diversifié et dynamique de femmes qui guérissent leurs traumatismes et leurs problèmes d’image corporelle grâce à des mouvements sensuels et à l’art de la pole dance.

Balayeuses spatiales

Situé en 2092, le vaisseau spatial Victory est l’un des nombreux qui vivent de la récupération des débris spatiaux.

Équipé d’un pilote spatial de génie Tae-ho (Song Joong-ki), d’un mystérieux ancien pirate de l’espace Captain Jang (Kim Tae-ri), d’un ingénieur de vaisseau spatial Tiger Park (Jin Sun-kyu) et d’un robot militaire reprogrammé Bubs ( Yoo Hai-jin), Spaceship Victory surpasse tous les autres balayeurs de l’espace.

Après avoir réussi à arracher une navette spatiale écrasée lors de la dernière chasse aux débris, l’équipage de Victory trouve une fillette de 7 ans à l’intérieur. Ils se rendent compte qu’elle est le robot à l’aspect humain recherché par les gardes spatiaux UTS et décident de demander une rançon en échange.

3 février

Firefly Lane

L’histoire de Tully et Kate, deux amis improbables de leur rencontre de préadolescence de 1974 à nos jours.

Kate, l’introvertie, et Tully, la fille la plus cool de l’école, forment un lien qui traverse chaque étape de leur vie, menant à une tragédie dans le présent.

Basé sur le livre à succès du New York Times, Firefly Lane est l’histoire passionnante de deux meilleurs amis inséparables et de leur lien durable et complexe, s’étendant sur quatre décennies tumultueuses.

Tout mes amis sont morts

Tout peut arriver le soir du Nouvel An. Surtout lorsque des relations confuses et des tensions émotionnelles sont mélangées à des drogues et à des relations sexuelles dangereuses.

Deux détectives en font l’expérience lorsqu’ils entrent dans une maison de banlieue pleine de cadavres le jour du Nouvel An. Ils sont incapables de déterminer la cause du massacre.

En remontant un jour dans le temps, nous rencontrons des jeunes de tous âges qui décident de s’amuser le soir du Nouvel An. Parmi eux, Anastasia se balançant dans les nuages ​​et son partenaire Dżordan, qui rêve d’une carrière de rappeur.

Pendant la fête, ils rencontrent Gloria, une femme de 40 ans qui ne s’intègre pas dans son environnement, et est accompagnée d’un Paweł beaucoup plus jeune et toujours embarrassé.

A l’occasion d’accueillir la nouvelle année, Daniel a également de grands projets – veut proposer à sa petite amie, Andżelika. Tous sont regardés par le photographe Filip, qui lutte contre les addictions et se referme sur lui-même.

Lorsque l’hôte de la maison à succès, Marek, ouvre la porte à un livreur de pizza névrosé, et Anastasia décide de passer un moment seul avec Filip, aucun d’eux ne soupçonne que la machine d’événements aléatoires inhabituels est sur le point de démarrer et apportera son sanglant et finale inattendue.

2 février

Kid Cosmic

Kid Cosmic suit les aventures d’un garçon imaginatif et enthousiaste qui vit avec son grand-père à l’esprit libre dans une ville désertique peu peuplée. Les rêves de l’enfant d’être un héros semblent se réaliser lorsqu’il découvre 5 pierres cosmiques de pouvoir dans un vaisseau spatial détruit. Il forme une équipe de héros locaux pour arrêter un assaut d’attaques extraterrestres pour voler les pierres. Bien que le Kid et son équipe soient de bons gars, ils sont vraiment mauvais dans ce domaine, et le Kid apprend que son fantasme d’être un héros est très différent de la réalité de ce que signifie réellement le devenir.

En savoir plus sur Netflix:

29 janvier

27 janvier

22 janvier

Le tigre blanc

Destin: la saga Winx

Busted!

20 janvier

Appelez mon agent – Saison 4

Fille d’une autre mère – Saison 1

15 janvier

Empire bling

15 janvier

13 janvier

Night Stalker: À la recherche d’un tueur en série

11 janvier

8 janvier

Coincé

7 janvier

6 janvier

5 janvier

2 janvier

1er janvier

30 décembre

le 25 decembre

23 décembre

21 décembre

18 décembre

À la maison pour Noël – Saison 2

17 décembre

16 décembre

L’Eventreur

Comment gâcher Noël

14 décembre

11 décembre

10 décembre

9 décembre

Île Rose

La coupe du chirurgien

8 décembre

M. Iglesias – Saison 3

7 décembre

5 décembre

Selena: la série

La retenue

4 décembre

Noël Crossfire

Mank

2 décembre

1er décembre

Comment puis-je m’inscrire à Netflix?

Le forfait standard pour Netflix est de 8,99 £ par mois.

Cela signifie que deux appareils peuvent être utilisés pour le regarder en même temps.

Vous pouvez inscrivez-vous iciet annulez votre abonnement à tout moment.