Dernières rumeurs et tout ce que nous savons

Le prochain iPhone sera probablement dévoilé en septembre 2023.

Nous nous attendons à voir de nouveaux modèles Pro et Pro Max, une puce A17 Bionic, un cadre en titane, des caméras améliorées et peut-être même, enfin, un port USB-C pour remplacer la connexion Lightning vieillissante. Cela signifie qu’il est temps de commencer à mettre tous ces câbles Apple propriétaires dans votre musée personnel ; Si vous décidez de mettre à niveau plus tard cette année, vous les échangerez probablement contre des câbles USB-C certifiés Apple.

L’USB-C arrive-t-il enfin sur iPhone ?

Quelques maquettes récentes basé sur les fuites suggèrent que le corps en titane de l’iPhone 15 aura un aspect plus mat que l’aluminium lisse précédent. Il pourrait même avoir des côtés plus ronds. Autre fuites révèlent les couleurs de châssis attendues, notamment Midnight, Starlight, Green, Yellow, Pink et le produit classique (RED).

Le jury ne sait toujours pas si Apple insufflera plus d’IA dans ses nouveaux téléphones. Siri est déjà considéré comme l’un des assistants personnels numériques les moins impressionnants, mais Apple pourrait commencer à se pencher à mesure que des bots comme ChatGPT gagnent en importance.

Enfin, nous avons hâte de voir comment l’iPhone 15 interagit avec Le prochain casque Vision Pro d’Appledont nous avons fait la démonstration plus tôt cette année à la WWDC.

L’iPhone 15 se déclinera en quatre modèles

Mark Gurman de Bloomberg, qui a prédit avec succès l’actualité de l’iPhone dans le passé, a dit il y aura quatre modèles à choisir depuis le lancement de l’iPhone 14. Mais, pour vendre un nouveau surnom « Ultra » pour son offre haut de gamme, Apple pourrait faire les choses différemment cette année avec la classification de chaque modèle. L’iPhone 15 de 6,1 pouces serait censé être disponible dans une variante iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, tandis que l’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces serait accompagné d’une variante « Pro Ultra » de 6,7 pouces. L’Ultra pourrait regorger d’améliorations haut de gamme, comme un châssis recouvert de titane semblable au Apple Watch Ultra.

Bien qu’Apple ne partage généralement pas les configurations de mémoire, il peut y avoir une différence de RAM entre les quatre modèles. Dans un rapport précédent, la société taïwanaise de recherche sur la chaîne d’approvisionnement, TrendForce, réclamations qu’Apple a augmenté la commande de RAM sur le iPhone 15 Pro. Apple pourrait augmenter la RAM de 6 Go à 8 Go sur le modèle Pro/Ultra. L’iPhone 15/15 Plus restera probablement avec 6 Go.

À quoi ressemblera l’iPhone 15 ?

Vous pouvez vous attendre à plus de la même chose. Le langage de conception mis en place par Apple au cours des dernières générations est resté inchangé pour la plupart. Et il n’y aura certainement pas d’encoche : chaque modèle d’iPhone 15 devrait avoir un Île dynamique, ce qui est crédible étant donné qu’Apple a déjà intégré cette partie de la conception sur l’iPhone 14 haut de gamme. À tout le moins, cela mettra tous ces petits Applications dynamiques de l’île et des capacités disponibles pour une bonne utilisation.

Les cadres autour de l’écran de l’iPhone 15 peuvent également être un peu rasés, d’une valeur d’environ 0,7 mm. Gourman signalé la société utilise une technique de surmoulage à faible pression d’injection (LIPO) pour rétrécir les lunettes de l’appareil de 2,2 mm à 1,5 mm. Apple a utilisé cette technologie pour resserrer les cadres autour de l’Apple Watch Series 8.

L’iPhone 15 aura-t-il boutons à semi-conducteurs sur le côté plutôt que mécanique ? La rumeur court depuis l’an dernier. Si c’est vrai, chaque bouton fonctionnerait comme un mini trackpad, comme le bouton Accueil sur le courant iPhone SE. Cependant, un rapport récent du même analyste qui nous avait dit à l’origine que nous obtenions des boutons à semi-conducteurs fait marche arrière, citant qu’Apple a a changé d’avis. Nous le saurons bien assez tôt !

Combien coûtera l’iPhone 15 ?

Il n’y a pas encore de mot sur les prix officiels de l’iPhone 15. Fuite notée FuitesApplePro a récemment écrit pour CommentRésoudre qu’ils s’attendent à ce que l’iPhone 15 Ultra coûte près de 200 $ de plus que l’iPhone 14 Pro Max. Cela donnerait à l’Ultra un prix de départ compris entre 1 200 $ et 1 300 $. Selon les rumeurs, Apple accorderait une plus grande attention à la qualité de fabrication pour justifier ce prix, mais il est également informé par « la hausse des coûts de production et l’inflation ».

L’iPhone 15 aura USB-C

L’iPhone 15 aura USB-C. Apple est tenu de respecter la législation européenne, qui stipule que l’entreprise doit adopter l’USB-C sur sa gamme d’iPhone d’ici 2024. De multiples fuites depuis la décision d’octobre 2022 ont souligné que cela était inévitable.

Bien sûr, cette situation a un mise en garde. Nous avons également entendu dire qu’Apple encouragerait les câbles USB-C à passer par le programme MFi, initialement nommé ainsi pour indiquer que les accessoires étaient « conçus pour iPod ». Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas partager des câbles USB-C avec vos amis et votre famille qui aiment Android, mais il y aura probablement une limite sur les vitesses de charge et de transfert de données sur les câbles non MFi en raison de ce programme de certification.

À tout le moins, il y a de bonnes nouvelles d’une charge sans fil et connectée plus rapide pour l’iPhone. 9to5Mac rapporte que « certains » des nouveaux modèles d’iPhone 15 seront compatibles avec une charge allant jusqu’à 35W. Actuellement, l’iPhone 14 Pro se recharge à 27 W et l’iPhone 14 se recharge à 20 W.

Comme sur l’iPad, attendez-vous à voir l’iPhone 15 avec USB-C. Photo : Caitlin McGarry / Gizmodo

Que fera iOS 17 pour l’iPhone 15 ?

Apple a annoncé la prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone à WWDC 2023, sa conférence annuelle des développeurs, début juin. Lorsqu’il sera officiellement accessible à tous, iOS17 s’annonce plein de nouveautés, notamment celles qui concernent les appels téléphoniques et vidéo :

Cartes de contact personnalisées pour les appels téléphoniques

Transcriptions de messages vocaux en direct

Cartes hors ligne téléchargeables dans Apple Maps

Mode veille, qui fonctionne comme un hub domestique intelligent

Plus de « Hey Siri ». Maintenant c’est juste « Siri »

Couleurs spéciales pour l’iPhone 15

9to5Mac a le plomb sur la palette de couleurs de l’iPhone 15 – vous pouvez consulter les échantillons de couleurs rendus sur le lien. Apple pourrait prévoir une option rouge plus foncée pour que l’iPhone 15 Pro/Ultra rejoigne l’iPhone 14 Pro Max violet foncé. Il pourrait également devenir super pastel et adopter des variantes bleu bébé et rose, un peu comme la version bleu pervenche de l’iPhone 14.

La source de 9to5Mac a averti que ces couleurs particulières pourraient changer lorsque l’iPhone 15 passera en mode de fabrication complet. Mais il est facile de voir le motif basé sur les offres de couleurs des séries iPhone 13 et iPhone 14.

Une caméra périscope pour l’iPhone 15

Vous voulez prendre de meilleures photos même si votre main tremble ? Selon MacRumeurs, l’iPhone 15 Pro Max (ou Ultra ?) pourrait aider en ajoutant une caméra arrière de style périscope. Cette rumeur est silencieuse depuis l’été dernier, lorsqu’il a été noté que le leaker Ming-Chi Kuo a écrit à propos de la possibilité qu’un objectif périscope arrive sur les plus grandes variantes de l’iPhone 15, les plus petits étant collés avec un téléobjectif ordinaire pour le zoom optique.

Le système de caméra périscope est un peu plus indulgent pour les mouvements physiques, bien qu’il vous permette également de zoomer davantage, produisant moins de « bruit numérique » dans le produit final. Le Galaxy S22/S23 Ultra de Samsung possède un matériel similaire dans son objectif d’appareil photo tertiaire de 10 MP avec zoom 10x pour l’aider à stabiliser les prises de vue lointaines.

La puce bionique A17 d’Apple est la suivante, n’est-ce pas ?

Nous nous attendons à ce qu’Apple nous offre l’A17 Bionic dans l’iPhone 15 Pro/Pro Ultra/Pro Max. Mais plutôt que de se concentrer sur l’augmentation des performances – l’A16 Bionic fonctionne toujours mieux dans les benchmarks synthétiques que les dernières puces Android – Apple va probablement ajuster la durée de vie de la batterie et l’efficacité énergétique.

L’iPhone 15 Pro pourrait être le premier processeur 3 nm d’Apple, qui Bloomberg a déclaré être entré en production juste après Noël l’année dernière. L’information a récemment suivi d’un rapport selon lequel Apple était responsable d’être le «plus gros client» de TSMC, qui fabrique ses puces. Si le 3 nm fait ses débuts, Apple aura battu les fabricants de puces d’Android.

Le consensus parmi ceux qui surveillent de près Apple est que la société organisera un événement à la mi-septembre 2023 pour annoncer le prochain lot d’appareils. Certaines sources, comme 9to5Mac, disent que le grand jour sera le 13 septembre, ce qui correspond au mot selon lequel le personnel d’Apple a été invité à ne pas prendre de congé autour de cette date. Mark Gurman de Bloomberg, qui est généralement sur la bonne voie avec les rapports basés sur Apple, dit un événement peut être planifié pour « soit le 12 septembre, soit le 13 septembre ».

Encore une fois, rien n’a été confirmé. Mais l’histoire nous montre qu’Apple commence généralement ses événements à 10h00 PT / 13h00 HE. Il sera probablement hébergé au Steve Jobs Theatre au siège d’Apple à Cupertino, comme l’ont été les plusieurs discours précédents.