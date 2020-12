Quelles sont les nouvelles règles?

Depuis le 11 décembre, les règles sont les suivantes:

Les services de vente au détail et d’accueil non essentiels (à l’exception des pubs qui ne servent pas de nourriture) peuvent rouvrir

Les visiteurs des établissements d’accueil doivent fournir leur nom et leur numéro de téléphone

Les services de contact rapproché tels que les coiffeurs et les salons de beauté peuvent rouvrir mais ne peuvent fonctionner que sur rendez-vous (pas de rendez-vous)

Les gymnases peuvent rouvrir pour des exercices individuels mais pas pour les cours

Les églises peuvent reprendre les services et les mariages et les funérailles ne sont plus plafonnés à 25 personnes

Les entraînements sportifs et les matchs peuvent reprendre à tous les niveaux

Les événements sportifs en plein air peuvent accueillir jusqu’à 500 spectateurs

Les ménages ne sont pas autorisés à se mélanger à l’intérieur, sauf certaines exceptions, notamment la garde d’enfants, les travaux d’entretien

Les sports intérieurs et extérieurs sont interdits sauf pour les athlètes professionnels

Jusqu’à six personnes peuvent se rencontrer dans un jardin, mais elles ne doivent pas appartenir à plus de deux ménages et la distance sociale doit être maintenue

Les nuitées sont interdites sauf si c’est avec un membre de votre bulle

Les établissements d’enseignement supérieur, comme les universités, doivent offrir un apprentissage à distance

Les gens devraient travailler de chez eux à moins qu’ils ne soient pas en mesure de le faire et sont invités à ne pas faire de déplacements inutiles

Comment les restrictions sont-elles appliquées?

La police est en mesure de prendre des mesures contre ceux qui enfreignent ces règles, notamment en demandant aux gens de se disperser et en émettant des avis de pénalité fixe de 100 £. Pour les récidivistes, ces amendes peuvent augmenter jusqu’à 3 200 £.

Les personnes âgées de 18 ans ou plus peuvent être condamnées à une amende:

200 £ pour la première infraction, abaissé à 100 £ si payé dans les 14 jours, 400 £ pour la deuxième infraction, puis doubler pour chaque autre infraction jusqu’à un maximum de 6 400 £.

Et Noël?

Les dirigeants des quatre pays d’origine ont récemment convenu d’un plan à l’échelle du Royaume-Uni pour permettre à jusqu’à quatre ménages de se mélanger pendant cinq jours à Noël.

La pause de cinq jours s’appliquera dans toutes les régions du pays entre la veille de Noël et le 28 décembre.

L’Irlande du Nord a négocié une suspension de sept jours des règles de Noël pour aider les personnes qui ont besoin de prendre des vols ou des ferries pour le continent. Il se déroulera du 22 décembre au 28 décembre.

Bien qu’aucune décision finale n’ait été prise sur le nombre de ménages qui pourront se réunir, des sources ont indiqué qu’il s’agirait de trois ou quatre ménages, ce qui signifie que les familles pourront avoir les deux groupes de grands-parents pour rester.

L’Irlande du Nord discute également d’un accord transfrontalier avec l’Irlande, ce qui signifie que les mêmes règles sont susceptibles de s’appliquer dans toutes les régions des îles britanniques.

Dans un communiqué, le Cabinet Office a déclaré que les dirigeants de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord avaient «approuvé un objectif commun consistant à faciliter un peu de bouillonnement supplémentaire des ménages pendant un petit nombre de jours».

Cependant, ils ont également «souligné qu’il sera conseillé au public de rester prudent et que, dans la mesure du possible, les gens devraient éviter de voyager et minimiser les contacts sociaux».

Les familles doivent décider à l’avance de leurs bulles étendues et ne pourront pas se mêler à quiconque de l’extérieur de cette bulle pendant la pause festive.

Puis-je voyager en Irlande du Nord?

Si vous voyagez à destination et en provenance de l’Irlande du Nord après le 11 décembre, vous n’avez pas à vous isoler pendant 14 jours car l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et la République d’Irlande font partie de la zone commune de voyage d’Irlande du Nord (CTA).

Les hôtels et autres fournisseurs d’hébergement peuvent opérer sur une base restreinte pour ceux qui résident déjà, à des fins liées au travail, pour les personnes vulnérables, les personnes en situation d’urgence et les personnes incapables de rentrer chez elles.

Bien que l’on ne sache pas si des personnes d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles pourront se rendre en Irlande du Nord pendant les vacances de Noël, un accord transfrontalier de Noël avec l’Irlande est en discussion.