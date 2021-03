dernières règles de Covid et plan de la feuille de route

L’Écosse reviendra à un système à plusieurs niveaux à partir de la dernière semaine d’avril, a déclaré Nicola Sturgeon, confirmant que son « cadre » serait décalé de trois semaines – deux semaines plus vite qu’en Angleterre.

Le premier ministre a déclaré aux MSP que le système à cinq niveaux devrait voir l’ensemble du pays entrer au niveau 4 et descendre au niveau 3, ce qui verrait des secteurs tels que le commerce de détail non essentiel rouvrir à partir du 26 avril. 5.

Elle a déclaré: «C’est donc à partir de la dernière semaine d’avril que nous nous attendons à voir une réouverture progressive mais significative de l’économie, y compris le commerce de détail non essentiel, l’hôtellerie et les services comme les gymnases et les coiffeurs.

« Et, bien sûr, plus nous sommes vaccinés et plus nous respectons tous les règles maintenant, plus ce rythme de sécurité est susceptible d’être rapide – si nous restons tous ensemble, nos progrès seront plus grands. »

Les restrictions des foyers de soins seront assouplies à partir du début du mois de mars et, à partir du 15 mars, la prochaine phase du retour à l’école – comprenant les élèves du primaire et certains élèves du secondaire – commencera. Le mixage extérieur passera également à quatre personnes de deux ménages.

Le culte communautaire peut également reprendre, a déclaré Mme Sturgeon, bien que « cela puisse être quelques jours plus tôt » si nécessaire pour des fêtes telles que la Pâque et Pâques.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle espérait être en mesure de donner plus de détails à la mi-mars sur l’assouplissement des restrictions en Écosse, mais qu’elle « cherchera à accélérer » les changements dans la mesure du possible. Elle a ajouté qu’elle était «optimiste» quant à la restauration de «plus de normalité» dans la vie des gens dans les mois à venir.

Cela intervient alors que les élèves de la première à la troisième primaire sont retournés à l’école à plein temps le 22 février, ainsi que tous les enfants non scolarisés dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Un «nombre limité» d’élèves du secondaire peut également revenir à temps partiel pour permettre des travaux pratiques en classe, nécessaires à l’obtention des diplômes nationaux à partir de la même date.

En outre, il y a une «augmentation limitée des dispositions pour les enfants vulnérables».

L’Écosse continentale a été placée en lock-out le 4 janvier pour lutter contre la propagation croissante de la nouvelle souche de coronavirus. Les mesures comprennent une ordonnance de maintien au domicile juridiquement exécutoire.

De plus, les plats à emporter et les boissons chaudes ne peuvent être servis qu’à l’extérieur d’un bâtiment et une interdiction a été imposée à la consommation d’alcool en public dans les zones de niveau 4, y compris celles achetées dans les services de plats à emporter.

De nouvelles directives pour ces blindages ont également été introduites. Si vous faites du blindage mais que vous ne pouvez pas travailler de chez vous, n’allez pas travailler – le médecin-chef écrira à tout ce qui s’applique à ce qui fera office de note du médecin.

Combien de vaccinations ont eu lieu en Écosse?

En mars, 1611578 personnes avaient reçu leur premier vaccin en Écosse et 78865 avaient reçu leur deuxième dose après le début du déploiement le 16 janvier.

Nicola Sturgeon a annoncé le 15 février que le gouvernement écossais avait atteint son objectif d’offrir la première dose d’un vaccin contre le coronavirus à tous les membres des quatre principaux groupes prioritaires.

Mme Sturgeon a déclaré qu’il y avait eu une « baisse temporaire » des vaccins administrés en Écosse, en raison d’une baisse prévue de l’offre et de l’augmentation des secondes doses déployées.

Cependant, la Première ministre a souligné que le programme se poursuivait conformément au calendrier, car elle a confirmé que tous les adultes en Écosse devraient se voir offrir une première dose du vaccin Covid d’ici la fin juillet.