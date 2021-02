dernières règles Covid et quand les écoles pourraient rouvrir

Les restrictions de verrouillage en Écosse ne seront levées qu’en mars au plus tôt, selon le premier ministre, Nicola Sturgeon.

Cependant, Mme Sturgeon a annoncé le 16 février qu’une feuille de route hors verrouillage serait publiée dans la semaine commençant le 22 février, bien qu’elle ait averti que le retour à «100% de normalité» ne serait pas possible dans un proche avenir.

Cependant, les élèves de la première à la troisième primaire sont retournés à l’école à plein temps le 22 février, de même que tous les enfants non scolarisés dans le cadre de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Un «nombre limité» d’élèves du secondaire peut également revenir à temps partiel pour permettre des travaux pratiques en classe, nécessaires à l’obtention des diplômes nationaux à partir de la même date.

En outre, il y a une «augmentation limitée de l’offre pour les enfants vulnérables», bien qu’un deuxième retour progressif pour les élèves plus âgés ne soit pas attendu avant la mi-mars, car c’est le plus tôt possible.

L’Écosse continentale a été placée en lock-out le 4 janvier pour lutter contre la propagation croissante de la nouvelle souche de coronavirus. Les mesures comprennent une ordonnance de maintien au domicile juridiquement exécutoire.

Les règles ont été encore renforcées le 16 janvier, les services click-and-collect étant interdits, à l’exception de ceux qui servent des articles essentiels, tels que des vêtements, du matériel pour bébé et des livres.

De plus, les plats à emporter et les boissons chaudes ne peuvent être servis qu’à l’extérieur d’un bâtiment et une interdiction a été imposée à la consommation d’alcool en public dans les zones de niveau 4, y compris celles achetées dans les services de plats à emporter.

De nouvelles directives pour ces blindages ont également été introduites. Si vous faites du blindage mais que vous ne pouvez pas travailler de chez vous, n’allez pas travailler – le médecin-chef écrira à tout ce qui s’applique à ce qui fera office de note du médecin.