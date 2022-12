Dernières réflexions de Cramer pour l’année : Donner un sens aux multiples

Les multiples cours/bénéfice indiquent une récession. Mais les multiples ont dit des choses similaires en 2022. Alors, combien de temps les multiples peuvent-ils rester aussi bas ? Nous avons tous lu des dizaines d’articles sur ce que 2023 nous apportera. Je pense que la plupart sont sincères. Leur seul inconvénient, comme d’habitude, est qu’ils ne touchent pas eux-mêmes aux actions. Ils pourraient dire que le S & P 500, qui se négocie actuellement à 18 fois les bénéfices, pourrait baisser à 16 fois les bénéfices même si les bénéfices restent relativement stables. Ou, ils pourraient dire que si le taux terminal est de 5 % sur le taux des fonds fédéraux de la Réserve fédérale, nous pourrions atteindre 14 fois les bénéfices. Mais ces analyses ne vous disent pas comment ils sont arrivés à cet objectif S & P. Donc, je veux attaquer la thèse de la cible S&P en regardant quelques actions qui signalent l’inutilité des projections. Commençons par deux actions : Johnson & Johnson (JNJ) et Nucor (NUE). Le géant pharmaceutique J & J, l’un de mes favoris dans le portefeuille du Club, se négocie à 18 fois ses bénéfices prévisionnels pour 2023. Et je pense que cela reflète une récession à venir, étant donné que ses bénéfices ne devraient pas être affectés par un ralentissement. Si nous obtenons une récession, le titre se négociera à la hausse, et non à la baisse, car une récession signalerait probablement la fin des hausses de taux d’intérêt de la Fed. Prenons maintenant Nucor, le meilleur sidérurgiste au monde. Il devrait rapporter 28 dollars par action cette année, puis tomber à 12 dollars par action l’année prochaine, alors qu’une récession probable s’installe. J’ai du mal avec les bénéfices multipliés par 4 auxquels il se négocie actuellement, mais il est évident que le marché boursier se prépare à une grave récession qui ferait que Nucor verrait ses bénéfices plus que divisés par deux. Mais d’où viennent ces revenus ? Le secteur des revenus le plus important sera celui des infrastructures qui, plutôt que de subir un coup, devraient augmenter compte tenu des nouvelles dépenses du gouvernement fédéral l’année prochaine. Ces dépenses d’infrastructure comprennent tout, des ponts et tunnels aux bâtiments, que Nucor domine. Ensuite, Nucor a également une forte exposition au pétrole et au gaz par le biais de ses activités de pipeline et d’équipement lourd. Dans le même temps, Industrial Caterpillar (CAT) vend à 18 fois ses bénéfices en raison de la demande. Cela se moque des 4 fois de Nucor. Avec ces marchés finaux et avec le multiple considérablement plus élevé de CAT, quelque chose doit donner. Quelque chose ne va pas. Je pense que ce sont les estimations des bénéfices de Nucor pour 2023 – elles sont trop basses. Ce que je veux dire, c’est que vous avez les actions les plus cycliques qui se négocient comme si elles s’effondraient, mais les cycliques traditionnels de l’équipement plus lourd se négocient non seulement plus haut, mais beaucoup plus haut. Ma conclusion est que JNJ a ” raison ” dans ce qu’il vend, Caterpillar et autres sont très probablement légèrement faux – trop élevés, mais toujours dans le mélange – et Nucor et autres sont tout simplement faux. Alors pourquoi n’achetons-nous pas Nucor ? Parce que je pense que ça peut descendre plus bas. Pendant ce temps, le secteur automobile occupe une place importante et l’automobile est considérée comme quelque chose qui plongera l’année prochaine à mesure que la demande diminuera. Je pense que le marché fait une grave erreur de jugement sur cette thèse. Les gens ont retardé leurs achats parce que les prix des voitures et des camions sont anormalement trop élevés, en raison des contraintes d’approvisionnement et des taux d’intérêt plus élevés. En fin de compte, je pense que les automobiles resteront solides en période de récession. Par conséquent, le meilleur compromis est Ford (F), qui devrait, sauf encore un autre choc d’approvisionnement en provenance de Chine, être le plus logique. Nous avons renforcé notre position dans Ford jeudi. Pourtant, tout bien considéré, permettez-moi de souligner un point supplémentaire : si un Caterpillar ou un Deere (DE) devait descendre à des niveaux inférieurs, il serait très logique d’acheter. Un autre dilemme : l’aérospatiale. Une récession devrait assécher la demande d’avions, mais le remplacement est essentiel. Club holding Honeywell (HON), qui fabrique des cockpits et des moteurs d’avion, vend à 24 fois ses bénéfices, tandis que Raytheon Technologies (RTX) enregistre à 21 fois ses bénéfices. Ce dernier est très probablement sous-évalué en raison de la guerre de la Russie en Ukraine. Sont-ils justifiables ? Ce sont les multiples les plus élevés de l’ensemble du marché, y compris les participations du Club Apple (APPL) et Alphabet (GOOGL). Tout pourrait se rencontrer au milieu. Je vois un certain rétrécissement des grandes capitalisations. Les semi-conducteurs sont une cible mouvante, bien que décroissante, à l’exception de la valeur aberrante de Nvdia (NVDA) à 44 fois les bénéfices, qui est désormais une petite position du Club en raison de sa vulnérabilité. Toutes les entreprises, sauf les plus dynamiques, pourraient se négocier à environ 16 à 17 fois leurs bénéfices. Cela va être notre hypothèse générale pour l’année prochaine – un mélange de biens de consommation avec des multiples plus élevés et de cycliques avec des multiples plus bas. Les actions discutables sont dans la technologie, qui sont sur le point de décevoir même si un soi-disant événement de compensation devait finalement se produire. Des lots d’acier de Nucor Corp. sont en vente chez Thompson Building Materials à Lomita, Californie, États-Unis, le jeudi 30 août 2012. Patrick Fallon | Bloomberg | Getty Images