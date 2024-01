Dernières prévisions alors que les températures glaciales recouvrent les États-Unis

ARLINGTON, Virginie − Des millions d’étudiants joyeux ont été exclus des écoles, les déplacements ont été chaotiques et le gouvernement fédéral a fermé mardi les bureaux autour de la capitale nationale alors qu’un mur de températures glaciales, de glace et de neige s’est abattu sur une vaste étendue du pays.

La masse d’air arctique s’abattant du Canada a provoqué des températures inférieures à zéro dans les trois quarts du pays, et 68 millions d’Américains étaient soumis à un avis de météo hivernale mardi. New York, Philadelphie, Baltimore et Washington, DC, ont vu mettre fin à des sécheresses dues à la neige qui ont duré près de deux ans.

“Une fois de plus, les gros titres sur la météo hivernale dominent une grande partie de l’actualité météorologique”, a déclaré Jacob Asherman, météorologue au National Weather Service. Une partie de cette histoire est le bilan des morts du front froid, désormais à 11 après deux autres décès mardi.

Environ 4 pouces de neige sont tombés dans la région de Washington, DC, fermant de nombreuses entreprises, bureaux et écoles. La neige était terminée, mais le gel profond ne faisait que commencer – la température ne devrait pas dépasser le point de congélation avant jeudi. D’ici vendredi, un autre système pourrait entraîner un nouveau gel profond qui durerait tout le week-end.

Dans la banlieue de Virginie, Mark Hyatt, 47 ans, a couru 3 miles avant de pelleter deux voitures et les marches de sa maison d’Arlington. Hyatt, un entrepreneur du secteur de la défense, travaillait à domicile car son bureau était fermé. Il ne se plaignait pas.

“Je pense que c’est merveilleux d’avoir de la neige ici après deux ans”, a déclaré Hyatt. “J’espère qu’il y en aura sur les pistes de ski. Cela a été dur, le réchauffement climatique est une réalité.”

Ken Robbins, 53 ans, a ignoré la tempête de neige. Vice-président senior d’une société immobilière, Robbins travaille régulièrement à domicile. Il a dit qu’il possédait une souffleuse à neige, mais qu’il avait décidé d’utiliser une pelle mardi.

“Je viens du Maine”, a-t-il déclaré. “C’est un dépoussiérage pour moi.”

150M sous alertes météo :Un « froid dangereux » tient les États-Unis dans ses griffes

Développements :

∎ Plus de 9 500 vols avaient été retardés ou annulés à 17 h HE. Plus de 36 000 perturbations de ce type ont été signalées de samedi à lundi, un week-end très fréquenté en raison des vacances de Martin Luther King.

∎ Onze décès sont liés aux intempéries ces derniers jours. Dans l’Oregon, deux personnes sont mortes d’hypothermie et deux autres ont été tuées par la chute d’arbres. Un motoneigiste a été heurté par un camion dans l’Utah, un skieur a été tué par une avalanche dans le Wyoming et trois personnes sont mortes d’hypothermie présumée dans le Wisconsin. Sur la Garden State Parkway glissante du New Jersey, deux personnes sont mortes mardi lorsque leur SUV est entré en collision avec un chasse-neige.

∎ Plus de 70 000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité, dont 60 000 dans l’Oregon. Les autorités du Texas et du Tennessee ont demandé aux clients de réduire volontairement leur consommation d’électricité pour éviter les pannes causées par une forte demande.

∎ Les cours ont été annulés pour des millions d’étudiants de Portland à Chicago en passant par Denver, Dallas et Baltimore. De nombreuses écoles ont déjà annulé les cours du mercredi.

∎ Au Kentucky, les services de recherche et de sauvetage du comté de Powell ont dirigé une équipe qui a désincarcéré quatre randonneurs coincés dans les gorges de la rivière Rouge, qualifiant ce sauvetage de « l’un des sauvetages les plus dangereux jamais tentés dans les gorges ».

Nashville reçoit plus de neige en une journée qu’au cours d’une année typique

Dans le Tennessee, près de deux douzaines de voitures abandonnées bordaient l’entrée escarpée et glacée d’un complexe d’appartements de Nashville. La région a reçu en moyenne 4,7 pouces de neige par an de 1991 à 2020, mais cette tempête a déversé 8 pouces sur le bureau du National Weather Service. Et il ne fondra pas de sitôt : la température ne devrait pas dépasser le point de congélation avant jeudi après-midi.

Elijah Clark a porté son sac à dos en laissant sa Honda Civic au milieu de la route. Clark a déclaré qu’il s’était rendu chez un ami pour lui déposer une guitare.

“Nous sommes coincés”, a-t-il déclaré au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY. “Je suis revenu en espérant pouvoir gravir la colline – traction avant et tout ça – et ça n’a pas marché. Cela n’a pas marché du tout.”

− Keith Sharon, Evan Mealins et Angele Latham, Nashville Tennessean

Encore un froid record pour une grande partie du pays

Un récit similaire se déroule dans une grande partie du pays. Asherman a cité des zones de précipitations hivernales le long des côtes de l’Atlantique et du Pacifique et a déclaré que l’air glacial de l’Arctique était “pris en sandwich” sur le centre et le sud des États-Unis. Après avoir produit de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante sur le Grand Sud lundi, le système en mouvement rapide s’est propagé de manière modérée. à de fortes chutes de neige dans le milieu de l’Atlantique mardi matin.

Le nord-ouest du Pacifique a également été confronté à des pluies verglaçantes « importantes ». Certaines parties des Cascades dans les Rocheuses du Nord pourraient voir de 15 à 28 pouces de neige, a déclaré Asherman. Et une autre journée de froid record était attendue dans une grande partie des Rocheuses, des Grandes Plaines et du Midwest, a-t-il déclaré. Les refroidissements éoliens inférieurs à moins 30 pourraient s’étendre au sud jusqu’à la vallée du Mississippi, a déclaré Asherman.

Un sursis est attendu mercredi, mais une autre poussée d’air arctique devrait balayer les plaines et le Grand Sud d’ici jeudi ou vendredi.

La sécheresse de la neige dans le Nord-Est touche à sa fin

Philadelphie a vu plus d’un pouce de neige pour la première fois en 715 jours. Les 1,4 pouces de Baltimore ont mis fin à une séquence de 716 jours. Washington, DC, a mis fin à sa séquence de 728 jours consécutifs d’un pouce.

“C’est officiel ! Plus de 1 ” de neige jusqu’à présent à Washington DC et à Baltimore, pour la première fois depuis environ 1 000 heures. Cela fait deux ans que nous avons autant de neige !”, a déclaré le bureau météorologique desservant les villes dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Central Park à New York a attiré plus de 2,5 cm de neige pour la première fois en 701 jours.

“La séquence est terminée !” a déclaré le service météorologique de New York dans un message.

Pour l’avenir, c’est toujours la même chose

Pour ceux qui attendent avec impatience un réchauffement en milieu de semaine, profitez-en tant que vous le pouvez. Ce sera bref.

Les prévisions météorologiques du week-end prochain laissent entrevoir une nouvelle explosion arctique qui frapperait une grande partie du pays, mais pas aussi puissamment que celle qui fait encore frissonner la plupart des Américains. Le centre et l’est des États-Unis devraient être les plus touchés par ce prochain front froid, en particulier vendredi et samedi.

“Bien que les températures devraient être généralement inférieures de 15 à 30 °F à la moyenne, cette deuxième série de températures froides devrait être moins extrême que la vague de froid actuelle dans la plupart des endroits”, a déclaré le rapport. Le Centre de prévision météorologique dit.

Les basses températures et les précipitations attendues signifient que la neige s’accumulera dans des villes comme Chicago, Saint-Louis, Washington, DC et New York, Rapports AccuWeatherajoutant que certains endroits pourraient être couverts de plusieurs centimètres dès jeudi soir pour les villes du Midwest.

Plus de neige en réserve pour Buffalo, mais les résidents sont prêts à aider

La région de Buffalo, où les chutes de neige sont mesurées en pouces par heure au lieu de par jour, a reçu 1 à 3 pieds de neige pendant la nuit après que 3 pieds supplémentaires le week-end ont forcé le retard d’un jour du match éliminatoire des Bills de la NFL.

Des images de résidents de Buffalo déblayant la neige des sièges avant le match éliminatoire de lundi soir au Highmark Stadium ont révélé la passion de la ville pour l’équipe, qui pourrait faire appel aux fans pour les aider à nouveau dimanche lorsque les Bills accueilleront les Chiefs de Kansas City. Il y a de la neige prévue presque toute la semaine avant un dégagement partiel dimanche.

“La neige d’effet de lac au large du lac Érié se déplace vers le sud cet après-midi”, a indiqué le bureau du National Weather Service à Buffalo. a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. Des « taux de chute de neige de 1 à 2 » par heure seront possibles.

Un pied ou plus de neige fraîche est prévu jusqu’à jeudi, offrant de nombreuses opportunités au jeune de 14 ans qui est venu en aide à Belinda Bonacquisti pour exercer sa magie de souffleuse à neige. Elle n’avait qu’une pelle pour enlever 3 pieds de neige de son allée de banlieue de Buffalo lorsqu’il s’est présenté lundi.

«Je ne savais pas d’où il venait ni dans quelle direction», a-t-elle déclaré à WKBW-TV. “Il m’a vraiment sauvé la vie.”

Contributeur : Associated Press