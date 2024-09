Dernières nouvelles : WWE RAW revient à deux heures pour les trois derniers mois sur USA Network

La WWE a annoncé ce qui suit…

BREAKING : WWE RAW sera sur USA Network de 20h à 22h HE à partir du lundi 7 octobre et jusqu’à la fin de l’année 2024, culminant avec la finale de USA Network le lundi 30 décembre !

RAW sera officiellement diffusé sur Netflix le 6 janvier 2025, mais on ne sait pas encore si RAW reviendra à trois heures lorsque la série sera diffusée sur le service de streaming. RAW était régulièrement une série de deux heures de 1997 à 2012 jusqu’à ce qu’elle passe définitivement à un format de trois heures avec le 1 000e épisode le 23 juillet 2012.

