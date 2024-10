Dernières nouvelles : une nouvelle analyse indique que les plans de Trump et de Harris augmenteraient le déficit

Personne n’est susceptible d’être satisfait des déficits plus élevés prévus dans une nouvelle analyse des plans économiques de Kamala Harris et Donald Trump.

L’analyse publiée lundi par le Comité non partisan pour un budget fédéral responsable suggère qu’une présidence Harris pourrait augmenter la dette nationale sur 10 ans de 3,5 billions de dollars. La même analyse indique que les idées de l’ancien président Trump pourraient ajouter 7 500 milliards de dollars supplémentaires à la dette, voire jusqu’à 15 200 milliards de dollars.

Bientôt, les bulletins de vote seront déposés, les bureaux de vote fermeront et une campagne marquée par des tentatives d’assassinat, de l’animosité et de l’anxiété prendra fin. Mais pour les adversaires américains, les efforts visant à s’immiscer dans la démocratie américaine pourraient entrer dans leur phase la plus critique.

Malgré toute l’attention portée efforts pour diffuser la désinformation dans les mois précédant les élections du 5 novembre, les heures et les jours qui suivront immédiatement la fin du vote pourraient offrir à des adversaires étrangers comme Russie, L’Iran et Chine ou domestique groupes extrémistes la meilleure chance de perturber la décision américaine.

C’est à ce moment-là que les Américains se rendront en ligne pour consulter les derniers résultats ou partager leurs opinions au fur et à mesure que les votes sont compilés. Et c’est à ce moment-là qu’une photo floue ou Généré par l’IA Une vidéo montrant une prétendue falsification du vote pourrait faire le plus de dégâts, transformant potentiellement l’indignation en ligne en action réelle avant que les autorités n’aient le temps d’enquêter sur les faits.

C’est une menace prise au sérieux par analystes du renseignementdes élus et des cadres technologiques, qui affirment que même si les opérations de désinformation et d’influence se multiplient déjà, le pire est peut-être à venir.

Les représentants de Turning Point ont clairement indiqué deux choses lors de leurs réunions avec les dirigeants républicains de l’État et locaux : Donald Trump a béni leur organisation conservatrice pour l’aider à diriger ses efforts pour faire sortir le vote, et les responsables locaux du parti devraient utiliser la nouvelle application de mobilisation des électeurs du groupe. .

Les deux perspectives terrifient leurs compatriotes républicains.

Devenu célèbre après la victoire inattendue de Trump en 2016, Turning Point s’est forgé la réputation d’organiser des événements fastueux, de cultiver des influenceurs d’extrême droite et de collecter des sommes d’argent prodigieuses tout en enrichir les dirigeants du groupe. Ils ont eu beaucoup moins de succès en aidant les républicains à gagner, en particulier dans leur État d’adoption, l’Arizona.

Aujourd’hui, l’organisation exploite ses liens avec Trump pour étendre son influence d’une manière qui pourrait être potentiellement lucrative. Turning Point a cherché à diriger un effort visant à refaire l’effort du Parti républicain pour faire sortir le vote, en se basant sur la théorie selon laquelle des milliers de partisans de Trump votent rarement mais pourraient être persuadés de le faire lors des élections de cette année. Et ils présentent leur nouvelle application mobile comme essentielle au succès de cet effort.