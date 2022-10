Dernières nouvelles ukrainiennes: les forces de Poutine frappent près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe alors que Biden dit que le monde fait face à “Armageddon”

Le MoD britannique publie la dernière mise à jour des renseignements

Le ministère britannique de la Défense a publié sa dernière mise à jour des renseignements.

Le ministère a affirmé qu'”une grande partie du matériel militaire ukrainien” est constituée d'”équipements russes capturés réutilisés”.

Le ministère de la Défense a déclaré : « L’Ukraine a probablement capturé au moins 440 chars de combat principaux russes et environ 650 autres véhicules blindés depuis l’invasion. Plus de la moitié de la flotte de chars actuellement en service en Ukraine se compose potentiellement de véhicules capturés.

« L’incapacité des équipages russes à détruire l’équipement intact avant de se retirer ou de se rendre met en évidence leur mauvais état d’entraînement et leur faible niveau de discipline de combat.

“Avec des formations russes soumises à de fortes pressions dans plusieurs secteurs et des troupes de plus en plus démoralisées, la Russie continuera probablement à perdre des armes lourdes.”