Dernières nouvelles ukrainiennes : le ministère de la Défense avertit Poutine “nous venons vous chercher” alors que des bombardements pervers font “plusieurs morts” à Kyiv

Le monde a une fois de plus vu le vrai visage d’un État terroriste qui tue notre peuple. Sur le champ de bataille et dans des villes paisibles. Un pays qui couvre sa véritable essence et son objectif sanglants avec des discussions sur la paix. Cela prouve que la libération de 🇺🇦 est la seule base de la paix et de la sécurité. pic.twitter.com/U08lD1POE9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 octobre 2022