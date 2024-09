Dernières nouvelles : Trump fera campagne à New York et Harris prendra la parole lors d’une conférence sur le leadership hispanique

Donald Trump porte son message mercredi dans un endroit quelque peu improbable : la banlieue de New York.

Le candidat républicain à la présidence et ancien président se rend à Uniondale, à Long Island, une région qui pourrait être clé pour son parti maintenir le contrôle de la ChambreSon parti tente de protéger 18 républicains dans les circonscriptions à forte majorité démocrate que Joe Biden a remportées en 2020.

Pendant ce temps, le vice-président Kamala Harris devrait prendre la parole lors de la 47e conférence annuelle sur le leadership du Congressional Hispanic Caucus Institute à Washington et a prévu des voyages plus tard dans la semaine au Michigan et au Wisconsin.

Suivez la couverture des élections de 2024 par l’AP sur : https://apnews.com/hub/election-2024.

Voici les dernières nouvelles :

Une femme de 22 ans qui est devenue une défenseur du droit à l’avortement après avoir été violée par son beau-père alors qu’elle était enfant, elle raconte son histoire dans un nouvelle campagne publicitaire pour la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris.

Hadley Duvall dit en voix off qu’elle n’a jamais dormi une nuit complète de sa vie : son beau-père a commencé à abuser d’elle quand elle avait cinq ans et l’a mise enceinte quand elle avait 12 ans. Pendant qu’elle parle, des images de Duvall enfant défilent à l’écran. La bande sonore de la publicité est une chanson de Billie Eilish, qui a soutenu la vice-présidente mardi.

« Je me souviens avoir pensé que je devais sortir de ma peau. Je ne peux pas être moi-même en ce moment. Je me disais que ce n’était pas possible », raconte Duvall. « Je ne savais pas quoi faire. J’étais une enfant. Je ne savais pas du tout ce que cela signifiait d’être enceinte. Mais j’avais des options. »

Cette publicité s’inscrit dans le cadre d’une campagne de campagne de Harris visant à mettre en lumière les conséquences croissantes de la chute de l’arrêt Roe, notamment le fait que certains États ont des restrictions sur l’avortement sans exception en cas de viol ou d’inceste. Dans certains États, les femmes subissent des soins médicaux de plus en plus périlleux et le premier cas signalé d’une femme décédée à cause d’un retard dans les soins de reproduction a fait surface cette semaine.

Les électeurs du nord du New Jersey sont sur le point de se prononcer sur une élection spéciale à la Chambre des représentants des États-Unis pour pourvoir le siège qui s’est ouvert lorsque le représentant Donald Payne Jr. est décédé plus tôt cette année.

La présidente démocrate du conseil municipal de Newark, LaMonica McIver, et la républicaine Carmen Bucco sont en compétition pour le siège dans le 10e district du Congrès, à majorité démocrate et noire. Le gouverneur démocrate Phil Murphy fixer les élections spéciales en vertu de la loi de l’État après le décès de Payne en avril. Il avait siégé à la Chambre pendant plus de deux décennies.

L’élection de mercredi déterminera qui occupera le siège restant de Payne, qui se termine le 3 janvier 2025. Le processus électoral régulier qui se tiendra en parallèle déterminera qui occupera le siège après cette date. McIver et Bucco sont également en lice pour la totalité du mandat de Payne, aux côtés de candidats tiers.