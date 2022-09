Dernières nouvelles sur l’ouragan Ian : dégâts et trajectoire

PUNTA GORDA, Floride –

Des équipes de secours ont piloté des bateaux et pataugé dans des rues inondées jeudi pour sauver des milliers de Floridiens piégés au milieu de maisons inondées et de bâtiments détruits laissés par l’ouragan Ian, qui a traversé l’océan Atlantique et s’est dirigé vers la Caroline du Sud.

Quelques heures après s’être affaibli en tempête tropicale en traversant la péninsule de Floride, Ian a retrouvé la force d’un ouragan jeudi soir au-dessus de l’Atlantique. Le National Hurricane Center a prédit qu’il frapperait la Caroline du Sud en tant qu’ouragan de catégorie 1 vendredi.

La dévastation infligée à la Floride est apparue un jour après que Ian a frappé comme un monstrueux ouragan de catégorie 4, l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé les États-Unis. Il a inondé des maisons sur les deux côtes de l’État, coupé le seul accès routier à une île-barrière, détruit une jetée historique au bord de l’eau et coupé l’électricité de 2,67 millions de foyers et d’entreprises en Floride, soit près d’un quart des clients des services publics.

Quatre personnes ont été confirmées mortes en Floride. Ils comprenaient deux habitants de l’île de Sanibel, durement touchée, le long de la côte ouest de la Floride, a déclaré jeudi soir le directeur de la ville de Sanibel, Dana Souza. Trois autres personnes auraient été tuées à Cuba après le passage de l’ouragan mardi.

Dans la région de Fort Myers, des maisons avaient été arrachées de leurs dalles et déposées parmi des débris déchiquetés. Des commerces proches de la plage ont été complètement rasés, laissant des débris tordus. Des quais brisés flottaient à des angles étranges à côté de bateaux endommagés et des incendies couvaient sur des terrains où se trouvaient autrefois des maisons.

“Je ne sais pas comment quelqu’un aurait pu survivre là-dedans”, a déclaré William Goodison au milieu de l’épave du parc de maisons mobiles à Fort Myers Beach où il avait vécu pendant 11 ans. Goodison a surmonté la tempête dans la maison de son fils à l’intérieur des terres.

L’ouragan a déchiré le parc d’environ 60 maisons, dont beaucoup ont été détruites ou mutilées de façon irréparable, y compris la maison de Goodison. En pataugeant dans l’eau jusqu’à la taille, Goodison et son fils ont fait rouler deux poubelles contenant le peu qu’il pouvait récupérer – un climatiseur portable, des outils et une batte de baseball.

La route menant à Fort Myers était jonchée d’arbres cassés, de remorques à bateaux et d’autres débris. Des voitures ont été laissées à l’abandon sur la route, après avoir calé lorsque l’onde de tempête a inondé leurs moteurs.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’au moins 700 sauvetages, principalement par voie aérienne, avaient été effectués jusqu’à présent et impliquant la Garde côtière américaine, la Garde nationale et des équipes urbaines de recherche et de sauvetage.

Après avoir quitté la Floride sous forme de tempête tropicale jeudi et pénétré dans l’océan Atlantique au nord de Cap Canaveral, Ian s’est de nouveau transformé en ouragan avec des vents de 120 km/h.

Un avertissement d’ouragan a été émis pour la côte de la Caroline du Sud et étendu à Cape Fear sur la côte sud-est de la Caroline du Nord. Avec des vents de force tempête tropicale atteignant environ 415 miles (665 kilomètres) de son centre, Ian devait provoquer une onde de tempête de 5 pieds (1,5 mètre) dans les zones côtières de Géorgie et des Carolines. Des précipitations allant jusqu’à 8 pouces (20 centimètres) ont menacé d’inondation de la Caroline du Sud à la Virginie.

Des troupes de la Garde nationale étaient positionnées en Caroline du Sud pour aider à faire face aux conséquences, y compris les sauvetages en eau. Jeudi après-midi, un flux constant de véhicules a quitté Charleston, une ville vieille de 350 ans.

Les shérifs du sud-ouest de la Floride ont déclaré que les centres 911 étaient inondés par des milliers d’appelants bloqués, certains avec des urgences potentiellement mortelles. La Garde côtière américaine a commencé les efforts de sauvetage quelques heures avant le lever du jour sur les îles-barrières près de l’endroit où Ian a frappé, a déclaré DeSantis. Plus de 800 sauveteurs urbains fédéraux se trouvaient également dans la région.

Dans la région d’Orlando, les pompiers du comté d’Orange ont utilisé des bateaux pour atteindre les habitants d’un quartier inondé. Des patients d’une maison de retraite ont été transportés sur des civières à travers les eaux de crue jusqu’à un bus.

À Fort Myers, la famille de Valerie Bartley a passé des heures désespérées à tenir une table de salle à manger contre la porte-fenêtre, craignant que la tempête « ne déchire notre maison ».

“J’étais terrifié”, a déclaré Bartley. “Ce que nous avons entendu, ce sont les bardeaux et les débris de tout le quartier qui ont frappé notre maison.”

La tempête a arraché les écrans du patio et cassé un palmier dans la cour, a déclaré Bartley, mais a laissé le toit intact et sa famille indemne.

De longues files d’attente se sont formées dans les stations-service de Fort Myers et une quincaillerie Home Depot a ouvert ses portes, laissant entrer quelques clients à la fois.

Frank Pino était près du fond de la ligne, avec environ 100 personnes devant lui.

“J’espère qu’ils laisseront quelque chose”, a déclaré Pino, “parce que j’ai besoin de presque tout.”

Un homme de 72 ans à Deltona est décédé après être tombé dans un canal alors qu’il utilisait un tuyau pour vider sa piscine sous la pluie battante, a déclaré le bureau du shérif du comté de Volusia. Un homme de 38 ans du comté de Lake est décédé mercredi dans un accident après l’aquaplanage de son véhicule, selon les autorités.

Le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a déclaré que son bureau se démenait pour répondre à des milliers d’appels au 911 dans la région de Fort Myers, mais que de nombreuses routes et ponts étaient impraticables.

Les équipes d’urgence ont scié des arbres renversés pour atteindre les personnes bloquées. Beaucoup dans les zones les plus durement touchées n’ont pas pu appeler à l’aide en raison de pannes électriques et cellulaires.

Un morceau de la chaussée de Sanibel est tombé dans la mer, coupant l’accès à l’île-barrière où vivent 6 300 personnes.

Aucun décès ni blessé n’a été confirmé dans le comté environnant, et les survols des îles-barrières montrent que “l’intégrité des maisons est bien meilleure que prévu”, a déclaré le directeur de la gestion des urgences du comté, Patrick Fuller.

Au sud de l’île de Sanibel, la jetée historique du front de mer de Naples a été détruite, même les pieux ont été arrachés. “Pour le moment, il n’y a pas de jetée”, a déclaré la commissaire du comté de Collier, Penny Taylor.

À Port Charlotte, la salle d’urgence d’un hôpital a été inondée et des vents violents ont arraché une partie du toit, envoyant de l’eau jaillir dans l’unité de soins intensifs. Les patients les plus malades – certains sous ventilateurs – étaient entassés dans les deux étages du milieu alors que le personnel se préparait à l’arrivée des victimes de la tempête, a déclaré le Dr Birgit Bodine de l’hôpital HCA Florida Fawcett.

Ian a frappé la Floride avec des vents de 150 mph (241 km / h) qui l’ont égalé au cinquième ouragan le plus puissant à avoir jamais frappé les États-Unis

Alors que les scientifiques évitent généralement de blâmer le changement climatique pour des tempêtes spécifiques sans analyse détaillée, la destruction aqueuse d’Ian correspond à ce que les scientifiques ont prédit pour un monde plus chaud : des ouragans plus forts et plus humides, mais pas nécessairement plus nombreux.

“Cette affaire de très, très fortes pluies est quelque chose que nous nous attendions à voir à cause du changement climatique”, a déclaré Kerry Emanuel, spécialiste de l’atmosphère au MIT. “Nous verrons plus de tempêtes comme Ian.”

