Dernières nouvelles sur l’inflation et l’économie : mises à jour en direct

Uniper a accumulé des pertes quotidiennes de plusieurs dizaines de millions d’euros depuis que la Russie a coupé les flux de gaz vers l’Allemagne le mois dernier. Le crédit… Andreas Gebert/Reuters

L’un des plus grands fournisseurs d’énergie d’Allemagne, Uniper, a épuisé une ligne de crédit de 2 milliards d’euros de la banque d’investissement publique allemande et a demandé plus d’argent, a-t-il déclaré lundi, augmentant la pression sur Berlin pour renflouer le compagnie.

Uniper, qui est également le plus grand importateur allemand de gaz russe, a accumulé des pertes quotidiennes de plusieurs dizaines de millions d’euros depuis que la Russie a coupé les flux de gaz vers l’Allemagne le mois dernier, l’obligeant à acheter du gaz à d’autres sources à des prix beaucoup plus élevés. La société a été forcée de commencer à puiser dans ses propres réserves de gaz naturel mises de côté pour l’hiver et a informé ses clients que les prix du gaz pourraient augmenter, des mesures qu’elle a qualifiées de “mesures d’urgence”.

Les flux de gaz naturel via Nord Stream 1, le principal gazoduc reliant l’Allemagne et la Russie, ont été interrompus pour maintenance annuelle. L’arrêt de routine a fait craindre que le président russe Vladimir V. Poutine maintienne le pipeline fermé pour punir l’Allemagne et le reste de l’Europe pour leur opposition à la guerre en Ukraine.

D’autres pipelines, traversant la Pologne et l’Ukraine, ne sont pas utilisés comme liaisons alternatives pour envoyer du gaz comme ils l’étaient les années précédentes lors de la fermeture temporaire, a déclaré le régulateur allemand des pipelines.

Uniper, basé à Düsseldorf, fonctionne comme une sorte d’intermédiaire entre Gazprom, le géant gazier russe, et les usines et municipalités allemandes, et il a été contraint de combler les pénuries de carburant russe par des approvisionnements alternatifs à des prix beaucoup plus élevés. La société a obtenu cette année la ligne de crédit initiale de KfW, la banque d’investissement publique allemande, alors que les prix du gaz augmentaient autour de l’invasion russe de l’Ukraine.

Dans un communiqué, Uniper a déclaré que le crédit avait été utilisé en “réponse aux perturbations continues de l’approvisionnement en gaz russe et aux développements connexes sur les marchés et les bourses de l’énergie”. L’entreprise n’a pas précisé combien de crédit supplémentaire elle recherchait. Uniper a fait une “demande urgente” ce mois-ci pour plus d’aide de l’État après que le Parlement allemand a adopté une législation visant à permettre au gouvernement de renflouer plus facilement les entreprises jugées essentielles pour garder les maisons au chaud et les industries en marche. Les pourparlers entre Uniper et le gouvernement ont été compliqués par le fait que le principal actionnaire de l’entreprise est une société finlandaise, Fortum, elle-même détenue majoritairement par l’État finlandais. Cela a conduit Berlin à se tourner vers Helsinki pour un soutien supplémentaire à l’entreprise. Les pourparlers entre les deux pays se poursuivent. Dans les semaines qui ont précédé l’arrêt complet des flux de Nord Stream lundi dernier, Gazprom avait déjà réduit les expéditions de gaz jusqu’à 60 %, blâmant l’absence d’une turbine qui avait été envoyée au Canada pour réparation et n’avait pas pu être renvoyée en raison de sanctions économiques contre la technologie d’expédition. en Russie. Le régulateur allemand a contesté l’argument de Gazprom, affirmant qu’il ne pouvait pas déterminer comment la partie manquante pouvait provoquer une telle réduction des flux. La semaine dernière, Berlin a exhorté les responsables canadiens à rendre la turbine à l’Allemagne, affirmant qu’elle pourrait ensuite livrer la machine à la Russie, empêchant le Canada de briser ses propres sanctions contre Moscou. Les médias russes ont rapporté au cours du week-end que la turbine avait été transportée par avion en Allemagne. Siemens Energy, qui fabrique la pièce, a qualifié lundi l’intervention du gouvernement allemand de “première étape importante pour la livraison de la turbine”, mais a déclaré dans un communiqué que la logistique et le processus d’approbation pour le transfert de la pièce se poursuivaient. “Notre objectif est de transporter la turbine vers son lieu d’exploitation le plus rapidement possible”, a déclaré la société, sans donner de détails sur l’emplacement de la pièce. La maintenance de Nord Stream 1 devrait être terminée d’ici jeudi, bien que les experts aient déclaré que les flux pourraient prendre un jour ou deux de plus pour revenir. En attendant, lundi, Gazprom a salué son succès dans l’envoi de gaz vers un autre marché, la Chine. “Le 17 juillet a vu un nouveau record historique pour le volume quotidien d’approvisionnement en gaz russe vers la Chine”, a déclaré la société. dit sur Twitter.