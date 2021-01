TLes Émirats arabes unis, le Rwanda et le Burundi seront ajoutés à la liste des pays du gouvernement avec des interdictions de voyager à partir de 13 heures aujourd’hui, a annoncé jeudi le secrétaire aux Transports, Grant Shapps.

Il y a maintenant 33 pays sur la « liste rouge » des voyages du Royaume-Uni, qui est appliquée dans le but d’arrêter la propagation de nouvelles variantes de Covid-19 en provenance d’Afrique du Sud et du Brésil.

« Les personnes qui ont été ou qui ont transité par ces pays se verront refuser l’entrée, à l’exception des ressortissants britanniques, irlandais et de pays tiers ayant le droit de séjour qui doivent s’auto-isoler pendant dix jours chez eux », a annoncé M. Shapps sur Twitter.

« Les passagers doivent toujours avoir la preuve d’un test négatif et remplir le formulaire de localisation des passagers avant l’arrivée – sinon ils pourraient faire face à une amende de 500 £ pour chacun », a-t-il ajouté.

Les influenceurs des médias sociaux à Dubaï, qui ont été largement critiqués pour avoir voyagé à l’étranger dans le cadre de restrictions de niveau 4 ou de verrouillage, y compris de la part du ministre de l’Intérieur Priti Patel, seront parmi les Britanniques rentrant précipitamment au Royaume-Uni – cependant, ils n’auront pas 10 jours de quarantaine hôtel à leurs propres frais car le ministère de la Santé n’a pas encore mis en place le programme.

Les interdictions de voyager et les hôtels en quarantaine font partie des restrictions de voyage plus strictes annoncées au milieu des craintes de nouvelles variantes du virus – Tim Hames, conseiller principal du cabinet de conseil mondial FTI Consulting, a averti lors d’une conférence de l’industrie jeudi qu’il y aurait probablement des « intenses et potentiellement des limites de voyage plus strictes »jusqu’en mai.

