Best Western a annoncé qu’elle pourrait ouvrir ses hôtels en quarantaine d’ici deux jours.

Le directeur général Rob Paterson a déclaré: «Nous pourrions remédier à la situation dans un délai de 24 à 48 heures pour un hôtel ouvert, et un peu plus longtemps pour un hôtel non ouvert.»

M. Paterson a déclaré à BBC Breakfast: « Grâce à notre projet avec le NHS qui soutient les patients en congé, nous avons pris en charge les protocoles et tout le volet de la gestion du contrôle des infections. »

Il a ajouté que ce serait «une expérience entièrement sans contact et assez stérile» pour les invités.

La nouvelle intervient alors que le gouvernement est sur le point d’annoncer que certains passagers entrants seront soumis à des arrangements de quarantaine de type Australie et Nouvelle-Zélande. Le comité des opérations du Cabinet sur les coronavirus se réunira aujourd’hui pour finaliser les plans qui coûteront aux passagers jusqu’à 1500 £ pour 10 jours d’auto-isolement, avec des repas servis dans leurs chambres et supervisés par des agents de sécurité privés.

L’industrie aérienne a tiré la sonnette d’alarme sur les projets d’introduction d’hôtels de quarantaine. Dans un communiqué conjoint, Karen Dee, directrice générale de l’Airport Operators Association et Tim Alderslade, directeur général d’Airies UK, ont déclaré que la Grande-Bretagne avait déjà «certains des niveaux de restrictions les plus élevés au monde» et que «l’impact de serait catastrophique.

Pendant ce temps, de nouvelles données de YouGov suggèrent que le public est massivement favorable à l’introduction d’un système de quarantaine temporaire dans les hôtels, 87% des personnes interrogées affirmant être d’accord avec la mesure.