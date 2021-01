TLes ravellers qui reviennent au Royaume-Uni pourraient devoir payer des milliers de livres pour rester dans des « hôtels de quarantaine », dans le cadre de nouveaux plans gouvernementaux.

Boris Johnson est sous la pression des ministres pour durcir les contrôles aux frontières, afin d’empêcher de nouvelles variantes de Covid-19 d’entrer au Royaume-Uni.

Priti Patel, le ministre de l’Intérieur et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, feraient pression pour une mise en quarantaine obligatoire dans les hébergements approuvés par le gouvernement pour toutes les arrivées.

Le coût de 14 jours dans un hôtel de quarantaine pour un adulte est de 1 692 £ en Australie, 1 630 £ en Nouvelle-Zélande et 642 £ en Thaïlande – les trois pays qui ont introduit la mesure jusqu’à présent.

On craint que les hôtels en quarantaine ne créent des ravages pour le tourisme émetteur et récepteur, et que des restrictions plus strictes aux frontières puissent mettre les vacances d’été en danger.

Paul Charles, PDG de la PC Agency, a déclaré: «Une telle décision détruirait la confiance dans les réservations et entraînerait un effondrement des revenus de réservation pour les compagnies aériennes, les voyagistes et de nombreux autres spécialistes du voyage. Ainsi que l’effondrement du nombre de visiteurs dépensant de l’argent à l’arrivée.

« Boris Johnson doit donner un calendrier pour le moment où ils seront supprimés et être franc sur l’impact économique sur le secteur de l’aviation et des voyages. »

