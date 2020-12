CLes projets de voyage de Noël pourraient être perturbés car les détails du programme gouvernemental «Test to Release» n’ont toujours pas été révélés – avec moins d’une semaine avant son lancement.

À partir du 15 décembre, toute personne arrivant en Angleterre depuis une destination « à haut risque » pourra réduire sa période de quarantaine de 14 jours à cinq jours si elle paie pour un test Covid après le cinquième jour. Cependant, la liste promise des fournisseurs de tests approuvés par le gouvernement n’a pas encore été annoncée, le site Web «Test to Release» indiquant seulement qu’ils seront publiés en ligne «bientôt».

Le manque d’informations à un stade aussi avancé a été qualifié de «décevant» par Clive Wratten, directeur général de la Business Travel Association.

Brian Strutton, secrétaire général du syndicat des pilotes Balpa, a déclaré que bien que le programme soit «louable dans son intention», il devrait être «opérationnel de toute urgence».

Il a déclaré à City AM: «Rishi Sunak, Matt Hancock et Grant Shapps se sont tous alignés pour annoncer le programme du gouvernement ‘Test to Release’, mais nous voici deux semaines plus tard et seulement une semaine avant que le programme ne soit censé être mis en service, pour constater les passagers ne peuvent pas l’utiliser.

«Comment les passagers peuvent-ils planifier des visites de Noël à leurs familles et amis à l’étranger s’ils ne peuvent pas réserver les tests promis pour réduire la quarantaine?

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré qu’une liste complète des fournisseurs agréés pour «Test and Release» sera «mise à disposition peu de temps avant [December 15]».

