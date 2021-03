Dernières nouvelles sur les voyages: jusqu’à 90% des options de vacances d’été au Royaume-Uni sont épuisées

Britons trouvera cet été moins d’une option de vacances indépendantes sur 10 au Royaume-Uni chez certains opérateurs, alors que le pays se prépare à un boom des séjours post-lockdown.

Seulement 8 pour cent des dates de vacances scolaires d’été sont encore disponibles pour les propriétés annoncées par Oliver’s Travels. L’agence immobilière indépendante Unique Homestays a également déclaré que 92% de ses dates disponibles avaient été réservées pour les mois d’été.

Pendant ce temps, le nombre de réservations d’août prises par le spécialiste du camping de luxe Canopy & Stars est en hausse de 185% par rapport à mars 2019. Environ 30% de sa capacité d’accueil totale reste en août.

«Malgré des niveaux records de réservations, il y a encore une chance de réserver un séjour d’été si vous êtes rapide et pouvez être flexible avec les dates et la région», a déclaré Mike Bevens, directeur général de Canopy & Stars. «Gardez un œil sur les nouveaux endroits aussi, nous avons plusieurs nouveaux endroits alignés pour rejoindre notre collection dans les semaines à venir», a-t-il ajouté.

Les familles britanniques s’interrompent après la publication de la feuille de route du gouvernement pour la sortie du lock-out, en vertu de laquelle les voyages d’agrément devraient reprendre en Angleterre le 12 avril.

Les voyages internationaux ne reviendront pas avant le 17 mai, au plus tôt, et les vacances à l’étranger sont susceptibles de s’accompagner d’obstacles supplémentaires liés aux tests Covid et à la mise en quarantaine potentielle – et, éventuellement, aux passeports vaccinaux.

Faites défiler vers le bas pour les dernières mises à jour.