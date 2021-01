jeSelon toute vraisemblance, les voyageurs en quarantaine devraient rester isolés dans des hôtels de la chaîne, à proximité des aéroports et des autoroutes.

Dans les pays où «l’isolement dirigé» a actuellement lieu, les voyageurs sont transportés en bus depuis les aéroports et les points d’arrivée, directement vers des hôtels dédiés – souvent avec une escorte de police.

Seules les grandes propriétés autonomes sont adaptées à la tâche: elles font souvent partie de chaînes, comme le Conrad Centennial Singapore (exploité par Hilton) et Four Points by Sheraton Auckland (exploité par Marriott).

Ils offrent généralement des logements de différentes tailles. Les résidences hôtelières sont particulièrement populaires, permettant aux familles de s’isoler – souvent avec des installations de cuisine et de lavage autonomes.

Dans tous les cas, les clients doivent rester entièrement dans leur propre chambre, suite ou appartement; s’aventurer dans les espaces publics n’est pas autorisé.