Boris Johnson a déclaré que les parents devraient « absolument » envoyer leurs enfants à l’école le 4 janvier où ils sont ouverts et qu’il n’y a « aucun doute dans mon esprit que les écoles sont sûres ».

Il a pris la parole lors de l’Andrew Marr Show le 3 janvier à la suite d’un autre virage du gouvernement, dans lequel toutes les écoles primaires de Londres ont été invitées à rester fermées pendant les deux premières semaines du nouveau mandat après les protestations des autorités locales.

« Nous voulons garder les enfants dans l’éducation parce que c’est la meilleure chose pour eux », a déclaré le Premier ministre à la BBC.

« Les écoles sont sûres, il est très important de le souligner. Le risque pour les jeunes est vraiment très, très petit, en effet, comme les scientifiques l’attestent continuellement, le risque pour le personnel est très faible et bien sûr les avantages de l’éducation sont énormes. »

Les écoles primaires de certaines parties du pays devraient défier le gouvernement au milieu de l’augmentation des cas et rester fermées le 4 janvier. M. Johnson a insisté sur le fait que les écoles sont sûres et a déclaré que les conseils devraient se conformer aux conseils de rouvrir dans la plupart des endroits autres que les zones identifiées Hotspots Covid.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a tenu une réunion d’urgence du Cabinet du Cabinet le 1er janvier après que huit autorités locales ont envoyé une lettre soulignant que les zones avec des taux de transmission plus élevés étaient absentes d’une liste de 50 autorités éducatives invitées à fermer les écoles.

Quatre syndicats nationaux d’enseignants ont appelé à ce que le délai s’applique à toutes les écoles d’Angleterre au milieu des inquiétudes que la nouvelle souche de Covid-19 représente une menace pour les enseignants, mais l’inspecteur en chef d’Ofsted, Amanda Spielman, a déclaré que le temps passé hors de la classe des enfants devrait être limité au » minimum absolu « .

Anne Longfield, la commissaire aux enfants pour l’Angleterre, a fait écho aux sentiments de Mme Spielman et a appelé à la vaccination des enseignants « en priorité ».

Certains conseils ont pris les choses en main, comme le conseil municipal de Brighton et de Hove, qui a conseillé à ses écoles primaires de rouvrir à distance malgré les conseils du gouvernement.

Le Premier ministre a déclaré: «Mon message à ces conseils est qu’ils devraient être guidés par les conseils de santé publique, qui, pour le moment, sont que les écoles sont sûres dans les zones où nous ne sommes pas poussés par la nouvelle variante à les fermer. «

Des sources gouvernementales de haut niveau ont admis que certaines écoles pourraient rester fermées jusqu’à la mi-février si les restrictions de niveau 4 échouaient.

Lorsqu’on lui a demandé s’il fermerait les écoles primaires si les restrictions ne pouvaient pas contenir le virus, M. Johnson a déclaré: « Nous devons garder les choses sous surveillance constante, mais nous ne serons pas motivés par des considérations politiques mais entièrement par la question de santé publique. »

Les ministres examineront les fermetures d’écoles le 18 janvier.

Que signifient les niveaux pour les écoles?

«L’écrasante majorité des écoles primaires ouvrent comme prévu» le 4 janvier, a déclaré Gavin Williamson, mais dans un «petit nombre» de zones de niveau 4 où les taux d’infection sont les plus élevés, seuls les élèves vulnérables et les enfants des principaux travailleurs fréquenteront les écoles primaires. en personne.

Chaque école a été chargée d’élaborer des plans pour garantir que les enfants continuent de recevoir une éducation même s’ils doivent rester à la maison.

Garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible « est la priorité de tous nos plans », a déclaré M. Williamson à la Chambre des communes.

« Les preuves concernant la nouvelle variante de Covid et l’augmentation des taux d’infection ont nécessité un ajustement immédiat de nos plans pour le nouveau terme. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les nouvelles règles garantissent un « équilibre très difficile entre la nécessité de garder les enfants dans l’éducation autant que possible, tout en veillant à ne pas ajouter de pression à la hausse sur le R [rate] et ne propagez plus le virus « .

En savoir plus sur le système de niveaux:

Quelles écoles n’ouvriront pas complètement?

Dans les zones suivantes, les écoles primaires n’ouvriront aux enfants vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs que le 4 janvier:

Barking et Dagenham

Lewisham

Quand les écoles secondaires rouvriront-elles?

Les élèves retourneront dans les écoles secondaires sur une base échelonnée au cours des trois premières semaines complètes de janvier. Ceci afin de permettre des tests Covid de masse, dans lesquels les élèves de 11e et 13e année seront prioritaires en raison des études GCSE et A-Level.

Cela signifie que la plupart des élèves du secondaire resteront à la maison jusqu’au 18 janvier au moins, date à laquelle les écoles secondaires et les collèges rouvriront complètement après deux semaines de tests de masse – deux semaines après le début du trimestre.

« Le taux d’infection par Covid étant particulièrement élevé dans cette tranche d’âge, nous allons accorder plus de temps pour que chaque école et collège soit en mesure de déployer des tests pour tous ses élèves et son personnel », a déclaré M. Williamson.

« Ce genre de tests de masse profitera à tout le monde dans la communauté. Il brisera ces chaînes de transmission. »

Comment les tests dans les écoles fonctionneront-ils?

Toutes les écoles secondaires se mettront à tester autant d’élèves et de personnel que possible dans le cadre du programme gouvernemental de dépistage de masse des coronavirus.

Plus de 40 000 volontaires devront être recrutés par les écoles secondaires pour tester en masse leurs élèves, selon des documents gouvernementaux.