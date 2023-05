Dernières nouvelles sur les incendies de forêt en Alberta mardi

Le temps plus frais aide les pompiers à lutter contre les incendies de forêt dans certaines parties de la province, mais le risque demeure «très élevé» dans le nord de l’Alberta, ont déclaré mardi des responsables.

Le nombre d’incendies de forêt est passé de 97 à 88 entre lundi et mardi après-midi, selon les données de la province.

À 15 h, il y avait 24 incendies incontrôlables, 12 ordres d’évacuation et plus de 24 000 Albertains hors de leurs communautés.

Une capture d’écran du tableau de bord de l’état des feux de forêt en Alberta montre des dizaines de feux de forêt dans la province le mardi 9 mai 2023.

« Nous avons fait des progrès sur un certain nombre d’incendies », a déclaré aux journalistes Christie Tucker, responsable de l’unité d’information sur les feux de forêt de l’Alberta.

« Malheureusement, là où nous voyons encore beaucoup de jaune et de rouge sur la carte, ce qui signifie que le danger d’incendie est élevé à très élevé, c’est dans ces régions du nord. Ils n’ont pas eu tout le soulagement que nous avons eu avec les températures plus fraîches et l’humidité du sud. »

Un certain nombre de régions du nord de l’Alberta restent sous le coup d’un ordre d’évacuation, notamment le comté de Big Lakes, Fox Creek, le comté de Grande Prairie, la nation crie de Little Red River et Fox Lake, la nation crie de Sturgeon Lake et MD de Greenview, et Rainbow Lake.

Les progrès en matière de feux de forêt signifient que la province augmentera ses ressources dans les zones confrontées à des conditions plus sèches, en particulier avant une fin de semaine chaude.

« Nous nous préparons à des températures plus élevées à venir ce week-end », a déclaré Tucker.

« Nous ne nous attendons pas au genre de vents que nous avons vus le week-end dernier, ce qui était l’une des choses que j’ai mentionnées auparavant était responsable de la croissance et du comportement extrême que nous avons vu dans certains de ces incendies, mais nous ne le prenons certainement pas Nous utilisons tous les outils à notre disposition pour planifier à l’avance et nous assurer que nos ressources sont là où elles doivent être.

Vingt pompiers du Yukon sont arrivés en Alberta mardi.